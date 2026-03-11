Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η ανάρτηση από το Παρίσι - «Μήπως να μετακομίσω εδώ;»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Παρίσι και μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την απόδρασή της στην «Πόλη του Φωτός».

Το γνωστό μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από τις βόλτες της στη γαλλική πρωτεύουσα, από τα καφέ, τα εστιατόρια και τα μουσεία που επισκέφτηκε, ενώ στην λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε, εμφανώς ενθουσιασμένη: «Να μετακομίσω στο Παρίσι;»

https://www.instagram.com/p/DVwAU9GDBPl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πριν λίγους μήνες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε ξανά στη «Πόλη του Φωτός», στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τον επερχόμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Η ίδια είχε δημοσιεύσει ένα στιγμιότυπο, όπου ποζάρει χαμογελαστή μπροστά σε έναν καθρέφτη, κρατώντας ένα κοκτέιλ στο χέρι της: «Απλώς ένα κοκτέιλ αρκετά μεγάλο ώστε να με κάνει κατά λάθος να αρχίσω να σχεδιάζω έναν γάμο στο Παρίσι».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είχαν παντρευτεί το 2015 στο Λος Άντζελες, με κουμπάρους τη Γιάννα Τερζή και τον Δημήτρη Γιαννέτο. Ο γάμος τους όμως δεν κράτησε, και οι δυο τους ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Δέκα χρόνια αργότερα, ο έρωτας φαίνεται πως αναζωπυρώθηκε και η πρόταση γάμου δεν άργησε να έρθει.

