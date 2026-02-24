Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Καθαρά Δευτέρα στην Πάτρα με χαρταετό και οικογενειακές στιγμές

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Πάτρα, επέλεξε να περάσει την Καθαρά Δευτέρα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αφιερώνοντας χρόνο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της ανθρώπους.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια διατηρεί σταθερούς δεσμούς με την πόλη όπου μεγάλωσε και φροντίζει, όποτε το επιτρέπουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Αθήνα, να επιστρέφει για στιγμές χαλάρωσης και επανασύνδεσης με φίλους και συγγενείς.

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή, απολαμβάνοντας τη βόλτα της στην πόλη και το γιορτινό κλίμα της ημέρας. Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, η ίδια φάνηκε να απολαμβάνει παραδοσιακές γεύσεις και τη θαλπωρή του οικογενειακού περιβάλλοντος.

https://www.instagram.com/p/DVJes_iDHDK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας αποτέλεσε το πέταγμα του χαρταετού μαζί με τα ανιψάκια της, τιμώντας το καθιερωμένο έθιμο της Καθαράς Δευτέρας και μοιράζοντας χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.