Ισραήλ: Βομβαρδίστηκε τοποθεσία που βρισκόταν ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών
Στο στόχαστρο μπήκε ο Εσμαΐλ Κατίμπ και οι ισραηλινές δυνάμεις αξιολογούν αυτή την ώρα εάν είναι νεκρός ή τραυματίστηκε στην επίθεση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στόχος νυχτερινής αεροπορικής επιδρομής των Ισραηλινών δυνάμεων ήταν ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Κατίμπ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.
Η ιστοσελίδα Times of Israel ανέφερε ότι Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πράγματι χτυπήθηκε τοποθεσία όπου βρισκόταν ο Ιρανός υπουργός. Το ίδιο ρεπορτάζ μεταδίδει και το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.
Αυτή την ώρα ο ισραηλινός στρατός αξιολογεί εάν ο υπουργός Πληροφοριών σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στην επίθεση. «Περιμένουμε τα αποτελέσματα της επίθεσης. Φαίνεται ότι πήγε καλά», είπε στο δίκτυο Ισραηλινή πηγή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
