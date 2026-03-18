Ισραήλ: Βομβαρδίστηκε τοποθεσία που βρισκόταν ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών

Στόχος νυχτερινής αεροπορικής επιδρομής των Ισραηλινών δυνάμεων ήταν ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Κατίμπ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Η ιστοσελίδα Times of Israel ανέφερε ότι Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πράγματι χτυπήθηκε τοποθεσία όπου βρισκόταν ο Ιρανός υπουργός. Το ίδιο ρεπορτάζ μεταδίδει και το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Αυτή την ώρα ο ισραηλινός στρατός αξιολογεί εάν ο υπουργός Πληροφοριών σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στην επίθεση. «Περιμένουμε τα αποτελέσματα της επίθεσης. Φαίνεται ότι πήγε καλά», είπε στο δίκτυο Ισραηλινή πηγή.

