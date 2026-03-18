Ισραήλ: Ζητά από τους Ιρανούς να εξεγερθούν – Παρασκηνιακά εκτιμά ότι «θα σφαγιαστούν»

Το Ισραήλ προτρέπει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, αλλά παρασκηνιακά η εκτίμηση είναι ότι θα «σφαγιαστούν» από το ιρανικό καθεστώς. Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν σε Αμερικανούς ομολόγους τους ότι ελπίζουν σε μια εξέγερση στο Ιράν αν και αυτή θα οδηγήσει σε «σφαγή», σύμφωνα με διπλωματικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ήρθε σε γνώση της εφημερίδας Washington Post.

Το τηλεγράφημα, που κυκλοφόρησε από την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ την Παρασκευή, μετέφερε μια ισραηλινή εκτίμηση ότι το ιρανικό καθεστώς «δεν κλονίζεται» και είναι πρόθυμο να «πολεμήσει μέχρι τέλους», παρά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου και τη συνεχιζόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το καθεστώς σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων πριν από μερικούς μήνες. Αν μεγάλος αριθμός Ιρανών βγει ξανά στους δρόμους, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι «ο λαός θα σφαγιαστεί», καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η κύρια στρατιωτική δύναμη του Ιράν, «έχει το πάνω χέρι», σύμφωνα με το διπλωματικό τηλεγράφημα.

Mέλη της Basij AP

Η αυθεντικότητα του εγγράφου επιβεβαιώθηκε στην Washington Post από δύο αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Παρά τη ζοφερή πρόβλεψη, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελπίζουν σε λαϊκή εξέγερση και προέτρεψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να προετοιμαστούν να υποστηρίξουν τους διαδηλωτές αν αυτό συμβεί, σύμφωνα με το τηλεγράφημα.

Το τηλεγράφημα συνοψίζει τις πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και ανώτερων μελών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να σχολιάσει ένα τηλεγράφημα, δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπινη δυστυχία πουθενά, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, όπου το τρομοκρατικό καθεστώς σφαγίαζε διαδηλωτές πριν παρέμβει ο πρόεδρος και τώρα στοχεύει αμάχους σε ολόκληρη την περιοχή».

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν επίσης ότι δεν επιδιώκουν πλέον την ανατροπή του κληρικού και στρατιωτικού κατεστημένου του Ιράν. Αν και ο στρατός του Ιράν έχει υποστεί σοβαρή αποδυνάμωση από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, η ανθεκτικότητα του καθεστώτος αποτελεί μία από τις πολλές μεταβλητές που η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να υπολόγισε λανθασμένα σε έναν πόλεμο που βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα του χωρίς να διαφαίνεται τέλος, σχολιάζει η εφημερίδα Washington Post.

Ένας διαδηλωτής κρατά μια φωτογραφία του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια της Ημέρας της Αλ-Κουντς στο Λονδίνο AP/Alberto Pezzali

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν κουμάντο στο Ιράν

Οι απόψεις που επικρατούν στο Ισραήλ δείχνουν ότι η στρατηγική επιλογή του «αποκεφαλισμού» του ιρανικού καθεστώτος δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν αποκλείεται να επιστρέψει μπούμερανγκ.

Σύμφωνα με το διπλωματικό τηλεγράφημα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν σε Αμερικανούς συναδέλφους τους ότι ανέμεναν πως η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ τον περασμένο μήνα θα έφερνε χάος στο ιρανικό καθεστώς.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, η διατήρηση της εξουσίας από την Ισλαμική Δημοκρατία έχει καταστεί εμφανής μέσω της ικανότητάς της να συνεχίζει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη «όπου θέλει», όπως ανέφεραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε Αμερικανούς διπλωμάτες, σύμφωνα με το τηλεγράφημα. Η ειδική σε θέματα του Ιράν και αντιπρόεδρος της δεξαμενής σκέψης Brookings Institution, Σούζαν Μαλόνεϊ είπε στην εφημερίδα ότι την εξέπληξε το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί υποτίμησαν την ανθεκτικότητα του καθεστώτος.

«Αυτή η εντελώς λανθασμένη υπόθεση είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένου του πόσο εντυπωσιακή ήταν η διείσδυση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών στο Ιράν. Προφανώς βρίσκεται στη ρίζα του στρατηγικού λάθους υπολογισμού στον οποίο έπεσαν από κοινού το Ισραήλ και οι ΗΠΑ», είπε η Μαλόνεϊ.

Αν και υπάρχουν αναφορές ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματίας οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι «εξακολουθεί να είναι επικεφαλής» και ευθυγραμμίζεται με τους σκληροπυρηνικούς των Φρουρών της Επανάστασης πολύ περισσότερο από τον πατέρα του, σύμφωνα με το τηλεγράφημα.

Επιπλέον οι Ισραηλινοί υποθέτουν ότι το καθεστώς ενδέχεται να μετριάσει τη στάση του σε περίπτωση που ο νέος ανώτατος ηγέτης σκοτωθεί, αλλά επισημαίνουν ότι το ιρανικό καθεστώς είναι «ανυποχώρητο» και θα πρέπει να «ανατραπεί από μέσα».