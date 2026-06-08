Το Κουρασάο πάει Μουντιάλ με... σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα: Το viral βίντεο

Καθώς τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική με πολυτελή πούλμαν και ιδιωτικά τζετ, οι παίκτες του Κουρασάο έχουν γίνει viral αφού βιντεοσκοπήθηκαν στριμωγμένοι σε ένα παλιό λεωφορείο χωρίς παράθυρα, συνεχίζοντας τις προετοιμασίες για το ιστορικό ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Σε αντίθεση με τα κλασικά λεωφορεία που έχουν οι άλλες ομάδες, τα οποία μοιάζουν περισσότερο με πούλμαν, οι παίκτες του Κουρασάο μετακινούνται με ένα παλιό σχολικό λεωφορείο, ένα ρετρό όχημα που δεν έχει καν ενσωματωμένα παράθυρα.

Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched. pic.twitter.com/mj1OuLKD0m — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) June 7, 2026

Το βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο, με πολλούς οπαδούς να συγκρίνουν το....αουτσάιντερ της Καραϊβικής με τη θρυλική ομάδα bobsled της Τζαμάικα που απαθανατίστηκε στην ταινία Cool Runnings .Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε ποτέ σε Μουντιάλ, αφού κατάφερε να αναδειχθεί στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών.

Για το Κουρασάο, η διαδρομή με το λεωφορείο αποτύπωσε τέλεια το πνεύμα μιας ομάδας που έχει ήδη καταφέρει το ακατόρθωτο.Το μικροσκοπικό νησιωτικό έθνος, που βρίσκεται στην Καραϊβική, διαθέτει πληθυσμό μόλις 156.115 κατοίκων και έκταση μόλις 444 τετραγωνικών χιλιομέτρων

Γνωστό ως «Μπλε Κύμα» (Blue Wave) το Κουρασάο άφησε άναυδο τον κόσμο του ποδοσφαίρου τον περασμένο Νοέμβριο, όταν μια τεταμένη ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας με την Τζαμάικα εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Το αποτέλεσμα κατέστησε το νησί της Καραϊβικής τη μικρότερη χώρα, τόσο σε μέγεθος όσο και σε πληθυσμό, που έφτασε ποτέ στο μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου.

? ILS SONT ARRIVÉS À LA COUPE DU MONDE EN BUS SCOLAIRE !!



La sélection de Curaçao est arrivée pour la Coupe du monde 2026 à bord d’un vieux bus scolaire sans fenêtres ????



Une arrivée complètement improbable… mais des souvenirs qu’ils n’oublieront jamais. ❤️?? pic.twitter.com/SZpRtm653s — La Twitchance (@LaTwitchance) June 7, 2026

Στην πατρίδα, ξέσπασαν πανηγυρισμοί σε όλο το νησί και, σύμφωνα με τους παίκτες, ο ενθουσιασμός μόλις που έχει υποχωρήσει. «Είναι τρελό», είπε ο μέσος Τζουνίνιο Μπακούνα. «Από τότε που προκριθήκαμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο , βλέπεις ανθρώπους να σκέφτονται: "Ποιο είναι το Κουρασάο;", και μετά ψάχνουν να το βρουν και λένε "Α, εντάξει. Το Κουρασάο είναι πολύ ωραίο".»

Ο επίσης μέσος Ταχίθ Τσονγκ, το μόνο μέλος της ομάδας που γεννήθηκε στο νησί, δήλωσε ότι το επίτευγμα είχε μεταμορφώσει το έθνος. «Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα. Νομίζω ότι όλοι μας, όλοι είμαστε περήφανοι», είπε ο σταρ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. «Δεν νομίζω ότι το νησί έχει σταματήσει να μιλάει για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η ιστορία πίσω από την άνοδο του Κουρασάο είναι μοναδική. Αν και το νησί βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, παραμένει μέρος του βασιλείου της Ολλανδίας και κάθε παίκτης στην ομάδα είναι Ολλανδός υπήκοος. Ο Ολλανδός προπονητής Ντικ Άντβοκαατ βοήθησε στη μεταμόρφωση της ομάδας αφότου ανέλαβε τα ηνία το 2024.

Again nothing new! The Curaçao national team riding in a party-bus is nothing new. They are doing this since 2015…Kluivert was the coach at that time. And we are now in 2026.



*️⃣Curaçao national team praying to God is Nothing New.



*️⃣Curaçao national team dancing is Nothing New. pic.twitter.com/Gw4yBhQfWW — Gio2chat (@Gio2chat_world) June 7, 2026

Πολλοί γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ολλανδία αφότου οι οικογένειές τους έφυγαν από το νησί αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες. Ο αρχηγός Λεάντρο Μπακούνα, ο οποίος γεννήθηκε στην ολλανδική πόλη Χρόνινγκεν, λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ σύγχυση σχετικά με το πού ανήκει. «Μεγάλωσα στην Ολλανδία. Γεννήθηκα στην Ολλανδία», είπε. «Και ο πατέρας μου, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ότι "δεν είσαι από την Ολλανδία. Είσαι καθαρός πολίτης Κουρασάο".»

Το ίδιο το νησί αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με περίπου το 30% των κατοίκων να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για πολλούς νέους, το ποδόσφαιρο προσφέρει έναν δρόμο προς ευκαιρίες που διαφορετικά θα φαίνονταν ανέφικτες. Αυτή η πραγματικότητα έχει κάνει την πρόκριση της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο να έχει απήχηση πολύ πέρα ​​από τον αθλητισμό. Τώρα, το μικροσκοπικό νησί το οποίο πολλοί οπαδοί του ποδοσφαίρου δεν είχαν ακούσει ποτέ, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει γίγαντες. Το Κουρασάο κληρώθηκε στον Ε' όμιλο μαζί με τη Γερμανία, τον Ισημερινό και την Ακτή Ελεφαντοστού.