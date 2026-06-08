Ελένη Τοπαλίδου: Αναβολή στη δίκη για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

Snapshot Η δίκη της ηθοποιού Ελένης Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος αναβλήθηκε για τις 7 Οκτωβρίου.

Η αναβολή οφείλεται σε κώλυμα συνηγόρου και στην απουσία της κατηγορούμενης από το δικαστήριο.

Η Τοπαλίδου συνελήφθη τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής στη λεωφόρο Πατησίων.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί σταμάτησαν την ηθοποιό για αλκοτέστ μετά τη σύλληψή της. Snapshot powered by AI

Για τις 7 Οκτωβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο η δίκη της ηθοποιού Ελένης Τοπαλίδου η οποία κατηγορείται για "οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση οινοπνευματος".

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος συνηγόρου ενώ η κατηγορούμενη δεν βρέθηκε στο δικαστήριο. Η ηθοποιός είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής επί της λεωφόρου Πατησίων.

Τo βίντεο του Newsbomb

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που οι τροχονόμοι σταμάτησην την Έλενα Τοπαλίδου για αλκοτεστ ;έφερε προ ημερών στη δημοσιότητα το Newsbomb, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη της ηθοποιού για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αστυνομικοί σταματούν την ηθοποιό για αλκοτέστ:

Διαβάστε επίσης