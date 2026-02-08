Έλενα Τοπαλίδου: «Ο Νίκολας Κέιτζ με ξεχώρισε και μου είπε ότι του άρεσα πολύ»

Για τη συνεργασία με τον Νίκολας Κέιτζ και το φλερτ στα social media, μίλησε μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Weekend Live» του ΣΚΑΪ η Έλενα Τοπαλίδου.

Η ηθοποιός θα συμμετέχει στην ταινία «The Carpenter’s Son», για τη ζωή του Ιησού Χριστού και θα υποδυθεί τον ρόλο του Σατανά. Όπως αποκάλυψε στο casting για την ταινία γνώρισε τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος την ξεχώρισε αμέσως για τον ρόλο.

«Με πήραν να κάνω ένα κάστινγκ και μετά, όταν κατάλαβα ότι τελικά πρόκειται για τον Νίκολας Κέιτζ, πήγα να τον γνωρίσω και μου είπε ότι με ξεχώρισε και του άρεσα πολύ», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Ο ρόλος που υποδύομαι είναι ο Σατανάς, δεν φοβάμαι όμως καθόλου τις αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν. Και τι πειράζει, δεν πρέπει κάποιος να παίξει και τον Σατανά;», αναρωτήθηκε η Έλενα Τοπαλίδου.

«Δηλαδή πιο πιθανό είναι να αντιδράσουν σε σχέση με τον ρόλο του Χριστού, που τον βλέπει πολύ διαφορετικά ο σκηνοθέτης στην ταινία αυτή. Πιο πολύ αυτό που δεν θα περιμένουν θα ‘ναι σε σχέση με τον Χριστό. “The Carpenter’s Son” λέγεται η ταινία και νομίζω πως θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε ξαφνιάζουν με τον τρόπο που σε φλερτάρουν στα social media, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Στο πως θα σου δείξει δηλαδή κάποιος το ενδιαφέρον του, σε σχέση με το φλερτ, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας», συμπλήρωσε η Έλενα Τοπαλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Διαβάστε επίσης