Έλενα Τοπαλίδου: Συνελήφθη η ηθοποιός για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - «Έκανα λάθος»

Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια Έλενα Τοπαλίδου.

Κατά πληροφορίες οι αστυνομικοί τη σταμάτησαν τις πρώτες πρωινές ώρες για αλκοτέστ στην οδό Πατησίων και από τον έλεγχο προέκυψε πως είχε καταναλώσει μεγαλύτερη από το επιτρεπτό ποσότητα αλκοόλ.

Συγκεκριμένα κατά τη μέτρηση του αλκοτέστ βρέθηκαν 0,70 mg/l ενώ το όριο είναι 0,25 mg/l. Η ηθοποιός και χορεύτρια οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

«Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου»

Η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1 και σχολιάζοντας τη σύλληψή της, σημείωσε: «Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προς τους ανθρώπους που με σέβονται και πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου».