ΝΑΤΟ: Με F-16 και Rafale συμμετέχει η Πολεμική Αεροπορία στη μεγάλη άσκηση Ramstein Flag 26

Snapshot Η άσκηση «Ramstein Flag 26» του ΝΑΤΟ ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουνίου, με τη συμμετοχή 19 χωρών και πάνω από 150 αεροσκάφη.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας συμμετέχει με 4 F16 και 4 Rafale.

Η υποστήριξη της ελληνικής αποστολής περιλαμβάνει μεταφορές προσωπικού και υλικών με αεροσκάφη C130 και C27J.

Η άσκηση στοχεύει στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση σύγχρονων και μελλοντικών απειλών σε σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η μεγάλης κλίμακας αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ «Ramstein Flag 26».

Η άσκηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Allied Air Command(AIRCOM) του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή 19 συμμαχικών χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις επεκτείνονται σε περιοχές από τη Νορβηγία έως την Ισπανία και συμμετέχουν περισσότερα από 150 αεροσκάφη και ανάλογος αριθμός προσωπικού.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η άσκηση ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Η ελληνική αποστολή

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών F-16 της 337 Μοίρας, της 110 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία μεταστάθμευσαν στην αεροπορική βάση Los Llanos, στο Albacete της Ισπανίας, καθώς και με 4 αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας της 114 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία μεταστάθμευσαν στην αεροπορική βάση Evenes του Βασιλείου της Νορβηγίας.

F-16 Πολεμική Αεροπορία

Για την υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής στην άσκηση, η Πολεμική Αεροπορία εκτέλεσε αποστολές μεταφοράς προσωπικού και υλικών με αεροσκάφη C-130 και C-27J, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη ανάπτυξη και υποστήριξη των ελληνικών δυνάμεων στα δύο παράλληλα θέατρα επιχειρήσεων.

C-27J Πολεμική Αεροπορία

Η «Ramstein Flag 26», επισημάνεται στην ανακοίνωση, αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ικανότητας συνδυασμένης δράσης των Συμμαχικών Αεροπορικών Δυνάμεων σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, με έμφαση στην αντιμετώπιση σύγχρονων και μελλοντικών απειλών.

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