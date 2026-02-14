NATO 3.0: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την άμυνα και μπορεί να ορθώσει ανάστημα στις ΗΠΑ

Κάτι έχει αλλάξει στη σχέση των Ευρωπαίων και των Αμερικανών ηγετών σχολιάζει το περιοδικό Politico

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

NATO 3.0: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την άμυνα και μπορεί να ορθώσει ανάστημα στις ΗΠΑ
Εκτενή ρεπορτάζ για την αμυντική σχέση Ευρωπαίων και Αμερικανών και τις χθεσινές δηλώσεις αξιωματούχων και ηγετών στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια δημοσιεύει το αμερικανικό περιοδικό Politico.

«Στη θεωρία, οι Αμερικανοί παίρνουν αυτό που ζητούσαν εδώ και καιρό. Μια Ευρώπη που ξοδεύει πολύ περισσότερα για την άμυνα και εξαρτάται πολύ λιγότερο από την Ουάσιγκτον για την ασφάλειά της. Αλλά στον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην αρέσει αυτό που δημιουργεί η αμερικανική πίεση», σχολιάζει το περιοδικό.

Οι ηγέτες της Ευρώπης ανέβηκαν ο ένας μετά τον άλλον στο βήμα της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο την Παρασκευή και μίλησαν για την αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών και την αναδιαμόρφωση της διατλαντικής συμμαχίας σε αυτό που αποκαλούν «ΝΑΤΟ 3.0».

Στη συνέχεια, όμως, ακολούθησαν σκληρές επικλήσεις στον για ευρωπαϊκό πατριωτισμό και εκκλήσεις στην Ευρώπη για να ενισχύσει τους τομείς των όπλων, του διαστήματος και της τεχνολογίας, προκειμένου να εξαρτάται λιγότερο από τρίτους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε στα αγγλικά για να τονίσει το συγκεκριμένο θέμα. Μιλώντας απευθείας στους Αμερικανούς αντιπροσώπους στην αίθουσα της Διάσκεψης, είπε: «Αγαπητοί φίλοι, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας αποκαταστήσουμε και ας αναζωογονήσουμε λοιπόν μαζί την διατλαντική εμπιστοσύνη. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, κάνουμε το καθήκον μας».

Εμανουέλ Μακρόν Κιρ Στάρμερ

Ωστόσο, υπογράμμισαν επίσης ότι η Ευρώπη θα γίνει μια δύναμη από μόνη της, ικανή να αντισταθεί τόσο στην ρωσική επιθετικότητα όσο και στις αμερικανικές απειλές.

«Πρέπει να επιταχύνουμε και να πετύχουμε όλα τα στοιχεία της γεωπολιτικής δύναμης: άμυνα, τεχνολογίες και μείωση των κινδύνων προκειμένου να γίνουμε λιγότερο εξαρτώμενοι», είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε μια ομιλία που εξήρε τα πλεονεκτήματα του ευρωπαϊκού μοντέλου και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Οι Αμερικανοί στο Μόναχο υπογράμμισαν ότι είναι ικανοποιημένοι με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς οι ΗΠΑ επικεντρώνονται εκ νέου στο δικό τους ημισφαίριο και στην Ασία-Ειρηνικό.

Ωστόσο το περιοδικό σημειώνει το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης. «Οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής μοιάζουν σαν έναν παλιό παντρεμένο ζευγάρι που δεν χωρίζει, αλλά μετακομίζει σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια», αναφέρει.

Οπλισμένοι με ένα σκληρό ρεαλισμό, οι Ευρωπαίοι προσφέρουν μια νέα διατλαντική συμφωνία στους Αμερικανούς που λέει: Σεβαστείτε μας και αντιμετωπίστε μας ως αξιόπιστους εταίρους και θα ενισχύσουμε την άμυνά μας, θα μοιραστούμε το βάρος της ασφάλειας και θα γίνουμε αξιόπιστοι στρατιωτικοί σύμμαχοι σε έναν όλο και πιο επικίνδυνο κόσμο, όπου η διεθνής τάξη με νόμους και κανόνες δεν υπάρχει πια.

