ΗΠΑ: «Η Ρωσία μπορεί να μην θελήσει ποτέ την ειρήνη» λέει ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ

«Απλούστατα δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα»

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους (στο κέντρο), συνομιλεί με τον υφυπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι (αριστερά), και τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Συμβουλίου του Βορείου Ατλαντικού στην Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026. 

AP
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO έκρινε χθες Παρασκευή ότι η Ρωσία μπορεί να μην είναι «ποτέ» διατεθειμένη να συνάψει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εξαπέλυσε το Κρεμλίνο πριν από προσεχώς τέσσερα χρόνια.

«Νομίζω ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία, κάτι που θα ήταν δίκαιο λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων», είπε ο αμερικανός πρεσβευτής Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Όμως απλούστατα δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα», πρόσθεσε.

Αξιοσημείωτα, το μήνυμα αυτό μοιάζει να βρίσκεται στους αντίποδες εκείνου που έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες νωρίτερα χθες.

Ο ρεπουμπλικάνος παρότρυνε τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για να μη «χάσει τη σπουδαία ευκαιρία» που του παρουσιάζεται, πριν από τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη την ερχόμενη Τρίτη.

