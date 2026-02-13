Τραμπ: Ο Ζελένσκι «πρέπει να κινηθεί» για να υπάρξει ειρήνη - Η Ρωσία θέλει συμφωνία
Προτροπή στον Ουκρανό πρόεδρο να κινηθεί για να μην χάσει την ευκαιρία για ειρήνη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα χάσει μια ευκαιρία για ειρήνη αν δεν «κινηθεί», υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία θέλει να κλείσει συμφωνία εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.
«Η Ρωσία θέλει να κάνει μια συμφωνία, και ο Ζελένσκι θα πρέπει να κινηθεί. Διαφορετικά θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να δράσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.
