Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει το Χάρβαρντ - Το κατηγορεί ότι αψηφά την έρευνα για τις εισαγωγές φοιτητών

Νέο «χτύπημα» της κυβέρνησης Τραμπ στη διαμάχη με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, καθώς την Παρασκευή κατατέθηκε αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, για μη συμμόρφωση με ομοσπονδιακή έρευνα και ζητώντας έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών.

Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι τα έγγραφα που ζητήθηκαν θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του κατά πόσον το Χάρβαρντ συμμορφώνεται με την απόφαση του 2023 του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία έκρινε ότι τα προγράμματα εισαγωγής φοιτητών με βάση τη φυλή είναι αντισυνταγματικά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης το Χάρβαρντ αρνήθηκε να παράσχει τεκμηρίωση που ζήτησε στην έρευνα σχετικά με το εάν το πανεπιστήμιο έχει κάνει διακρίσεις σε βάρος των φοιτητών στις αποφάσεις εισαγωγής του κατά παράβαση των όρων των κρατικών επιχορηγήσεων του.

«Το Χάρβαρντ απέτυχε να αποκαλύψει τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγές του είναι απαλλαγμένες από διακρίσεις — θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να βάλουμε την αξία πάνω από τη DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και η ένταξη) σε όλη την Αμερική», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι σε δήλωση.

BREAKING NEWS: Justice Department files new lawsuit accusing Harvard of withholding admissions data related to race as Attorney General Pam Bondi pledges the Trump administration "will continue fighting to put merit over DEI across America”https://t.co/ubRCXkjB75 — Fox News (@FoxNews) February 13, 2026

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η αγωγή αφορά «αποκλειστικά στο να υποχρεώσει το Χάρβαρντ να προσκομίσει έγγραφα που σχετίζονται με οποιαδήποτε εξέταση της φυλής κατά την εισαγωγή» και «δεν το κατηγορεί για οποιαδήποτε διακριτική συμπεριφορά, ούτε ζητά χρηματική αποζημίωση ή την ανάκληση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης».

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αντίδραση από το Χάρβαρντ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η κυβέρνησή του ζητούσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το Χάρβαρντ για να διευθετήσει τις έρευνες σχετικά με τις πολιτικές του πανεπιστημίου.

Το Χάρβαρντ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της ευρείας εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ για την αξιοποίηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προκειμένου να επιβάλει αλλαγές στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, τα οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχουν κυριευθεί από αντισημιτικές και «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες.

Η κυβέρνηση πάγωσε δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς το Χάρβαρντ, μια απόφαση που ανατράπηκε από ομοσπονδιακό δικαστή σε δύο αγωγές που κατέθεσε το Χάρβαρντ και βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.



