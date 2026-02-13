Ο Τραμπ στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Το Gerald Ford, το δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο που έστειλε στον Κόλπο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα χρειαστεί μια εβδομάδα για να φτάσει στον προορισμό του, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο αποφάσισε να στείλει αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters την Παρασκευή. Αυτή η κίνηση θα οδηγήσει στην παρουσία δύο αεροπλανοφόρων στην περιοχή, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Abraham Lincoln βρίσκεται ήδη στην περιοχή από τον Ιανουάριο με τα πλοία συνοδείας του.

Η τελευταία φορά που αναπτύχθηκαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή ήταν τον περασμένο Ιούνιο, που συνέπεσε με τον 12ήμερο πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στον οποίο συμμετείχαν για λίγο και οι ΗΠΑ.

Χθες, ο Τραμπ απείλησε το Ιράν με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν αποδεχθεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το USS Gerald R. Ford είναι το νεότερο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, το οποίο επιχειρούσε με τις συνοδευτικές του μονάδες στην Καραϊβική και είχε συμμετάσχει νωρίτερα μέσα στο έτος σε επιχειρήσεις κοντά στη Βενεζουέλα.

Ένας αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι το πλοίο θα χρειαστεί τουλάχιστον μια εβδομάδα για να φτάσει στη Μέση Ανατολή.

Το Gerald R. Ford θα ενωθεί με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, καθώς και με διάφορα αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη επιτήρησης που έχουν μετακινηθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ότι εξετάζει την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Η μετακίνηση αυτή συμπίπτει με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προειδοποιώντας όμως για τραυματικές συνέπειες εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

