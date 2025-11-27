ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford στην Καραϊβική

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αναχωρεί από τη Ναυτική Βάση Νόρφολκ, στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στις 23 Ιουνίου 2025.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέφτηκε την Πέμπτη το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Καραϊβική.

Σε βίντεο που ανάρτησε το Πεντάγωνο στο «Χ», ο Χέγκσεθ διακρίνεται να χαιρετά αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος και μετέφερε επίσης τις ευχές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την «Ημέρα των Ευχαριστιών».

Δείτε βίντεο:

Welcome to the USS Gerald R. Ford @SECWAR pic.twitter.com/j6R1A2xv18 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 27, 2025

.@SECWAR just spoke to the men and women of the USS Gerald R. Ford.



America is forever grateful for the warriors who keep her safe. pic.twitter.com/Byg7Oe1FxS — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 27, 2025

.@SECWAR was in the mess deck serving Thanksgiving dinner to the warriors who keep America safe. pic.twitter.com/kyJYtgn71I — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 27, 2025

Ισχυρή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην Καραϊβική - Ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη – με τη συμμετοχή του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο USS Gerald R. Ford, πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών – στο πλαίσιο επιχειρήσεων με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες έχουν κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

On Nov. 10, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/eptSZvVF6x — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2025

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του.

Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας. Ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, δεν αποκλείει το σενάριο στρατιωτικής επέμβασης, αλλά διαβεβαιώνει πως προτίθεται να συνομιλήσει απευθείας με τον βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο.