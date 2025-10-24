Οι ΗΠΑ στέλνουν αεροπλανοφόρο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε την αποστολή του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή (24/10), αυξάνοντας δραστικά τον αριθμό των στρατευμάτων και των αεροσκαφών στην περιοχή της Νότιας Αμερικής.

«Η ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM θα ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να παρεμποδίζουν παράνομους παράγοντες και δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία της αμερικανικής επικράτειας και την ασφάλειά μας στο δυτικό ημισφαίριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ την Παρασκευή.

Δεν διευκρίνισε πότε θα μετακινηθεί το αεροπλανοφόρο στην περιοχή.

Οι γεωγραφικές διοικήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Σον Παρνέλ, ανήρτησε στο X:

«Στο πλαίσιο της υποστήριξης της οδηγίας του Προέδρου για την εξάρθρωση των διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων (TCO) και την καταπολέμηση του ναρκοτρομοκρατισμού για την υπεράσπιση της πατρίδας, ο υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή στην Gerald R. Ford Carrier Strike Group (ομάδα κρούσης) και στην αεροπορική πτέρυγα που επιβιβάστηκε στο αεροπλανοφόρο να μεταβούν στην περιοχή ευθύνης (AOR) του Αμερικανικού Στρατηγείου Νότου (USSOUTHCOM)», έγραψε.

«Η ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ευθύνης του USSOUTHCOM θα ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να εξουδετερώνουν παράνομους παράγοντες και δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία της πατρίδας των Ηνωμένων Πολιτειών και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο. Αυτές οι δυνάμεις θα ενισχύσουν και θα αυξήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες για την εξουδετέρωση της διακίνησης ναρκωτικών και την αποδυνάμωση και διάλυση των TCO», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από Reuters