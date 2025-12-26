Γκρεμός βάθους 12 μέτρων στο ρέμα Πικροδάνης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης - Φόβος για τους κατοίκους

Σοβαρές ζημιές στο ρέμα της Πικροδάφνης από την ισχυρή νεροποντή της παραμονής των Χριστουγέννων.

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας την παραμονή των Χριστουγέννων στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, και ειδικά στο ρέμα της Πικροδάφνης, με τα ορμητικά νερά να προκαλούν καθιζήσεις.

Στην οδό Λιδωρικίου το «φουσκωμένο» ρέμα άνοιξε έναν γκρεμό βάθους 12 μέτρων σε απόσταση «αναπνοής» από πολυκατοικία, με τους κατοίκους να εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά τους.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τον Δήμαρχο να καλεί να γίνουν άμεσα έργα υποστήλωσης σε αυτόν τον δρόμο, καθώς οι κάτοικοι φοβούνται πως αν θα βρέξει μπορεί να καταρρεύσει και μεγαλύτερο τμήμα της οδού.

