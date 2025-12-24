Καιρός: Βροχή 1,5 μήνα έπεσε στην Αττική - Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Έντονα φαινόμενα

Στη δίνη έντονης κακοκαιρίας είναι Παραμονή Χριστουγέννων αρκετές περιοχές της χώρας, με την Αττική να είναι στο επίκεντρο.

Η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε προκάλεσε πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία, υπόγεια και δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ αρκετές περιοχές της Αθήνας είχαν προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικόλ Ζιακοπούλου, τα ύψη βροχής στη Αττική ξεπέρασαν ακόμα και τους 80 τόνους νερού ανά στρέμμα. Ποσότητα δηλαδή που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση ενάμιση μήνα, έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Ενδεικτικό παράδειγμα της έντασης των φαινομένων είναι περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο, όπου δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο. Σε βίντεο φαίνεται ένας μοτοσικλετιστής να επιχειρεί να διασχίσει τα ορμητικά νερά, χωρίς επιτυχία, καταλήγοντας να πέφτει μέσα σε αυτά.

Οι περιοχές που δέχθηκαν το μεγαλύτερο όγκο νερού εντοπίζονται κυρίως κοντά στον Υμηττό, όπως η Δάφνη, ο Βύρωνας και ο Άλιμος, όπου καταγράφηκαν τα υψηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Δείτε τον χάρτη του meteo.gr με τις περιοχές που δέχθηκαν τα μεγαλύτερα ύψης βροχής:

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες απο τα πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Λεωφόρο Ποσειδώνος, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Ο καιρός τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου, τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ κατά τόπους προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν και στη Δυτική Θεσσαλία.

Τις βραδυνές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν γρήγορα προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Θα υπάρξουν αρκετά ανοίγματα και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ ήπια επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

