Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

Snapshot Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζει τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζοντάς τες «κουραστικά επικίνδυνες» και υποστηρίζει την ανεξαρτησία της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκιμάζει δηλώσεις που δηλητηριάζουν την κοινωνική γαλήνη και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας.

Και οι δύο ενώσεις τονίζουν την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου και καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από ανεύθυνες και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι η δίκη δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς συγκεκριμένα πειστήρια και εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν εκβιαζόμενοι δικαστές και βρώμικο παρακράτος.

Απέναντι στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη δίκη της υπόθεσης των Τεμπών, στέκεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, καταδικάζοντας τα όσα είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ξεκινά την ανακοίνωσή της με τη φράση «Κουραστικά επικίνδυνη!», σημειώνοντας: «Μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους, θυμηθήκαμε μια γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο για τους συκοφάντες.

Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός - επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού.

Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».

Αποδοκιμάζουμε κάθε δήλωση που δηλητηριάζει την κοινωνική γαλήνη

Από πλευράς της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, δεν κατονομάζει κάποιο πρόσωπο, αλλά καταδικάζει «κάθε δήλωση προερχόμενη τόσο από πολιτικά πρόσωπα όσο και από άτομα σχετιζόμενα δικονομικά με την υπόθεση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία δηλητηριάζει την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα υποκρύπτει δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ανεπίτρεπτες για το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις που λαμβάνουν χώρα ενόψει της επικείμενης δίκης για υπόθεση μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποδοκιμάζει έντονα κάθε δήλωση προερχόμενη τόσο από πολιτικά πρόσωπα όσο και από άτομα σχετιζόμενα δικονομικά με την υπόθεση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία δηλητηριάζει την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα υποκρύπτει δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, ανεπίτρεπτες για το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες μόνο κακό προκαλούν, και να είναι βέβαιοι ότι οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν με σθένος, κοινωνική ενσυναίσθηση και αυταπάρνηση το καθήκον τους, πιστοί πάντοτε στον όρκο τους και στην υπηρέτηση του δικαίου.

Η προστασία της Δικαιοσύνης, ως ακρογωνιαίου λίθου του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση από ανεύθυνες δηλώσεις και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις».

Οι δηλώσεις Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «…Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουν αποκρυβεί.

Τέλος, θέλω να καταθέσω, ως συνήγορος, την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές… Γιατί δεν μιλάνε αν έχουν μείνει ευσυνείδητοι δικαστές και εισαγγελείς… Έχουμε απέναντί μας ένα βρώμικο παρακράτος…».

