Συνάντηση Γεραπετρίτη - Σαντάμ Χάφταρ στο υπουργείο Εξωτερικών
Στις 16:00 ο γιος του στρατηγού και de facto ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Snapshot
- Ο Σαντάμ Χάφταρ, γιος του ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ, συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.
- Στις 16:00, ο Σαντάμ Χάφταρ θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.
- Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επισκέφθηκε στις 10 Ιουνίου την Τρίπολη για διαβουλεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό.
- Ο υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφθεί την Τρίπολη στις 27 Απριλίου και ανακοίνωσε την προετοιμασία για δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας
- Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
Επαφές στην Αθήνα έχει ο υπαρχηγός Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ.
Ο γιος του στρατηγού και de facto ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ συναντήθηκε νωρίτερα στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 16:00 προγραμματίζεται να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Να σημειωθεί ότι στις 10 Ιουνίου η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε ταξίδι – αστραπή στην Τρίπολη της Λιβύης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό.
Στις 27 Απριλίου ο υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφθεί την Τρίπολη και είχε ανακοινώσει τον επικείμενο δεύτερο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.