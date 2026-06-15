Συνάντηση Γεραπετρίτη - Σαντάμ Χάφταρ στο υπουργείο Εξωτερικών

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Σαντάμ Χάφταρ στο υπουργείο Εξωτερικών. 15 Ιουνίου 2026

Snapshot Ο Σαντάμ Χάφταρ, γιος του ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ, συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στις 16:00, ο Σαντάμ Χάφταρ θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επισκέφθηκε στις 10 Ιουνίου την Τρίπολη για διαβουλεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφθεί την Τρίπολη στις 27 Απριλίου και ανακοίνωσε την προετοιμασία για δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας

Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Snapshot powered by AI

Επαφές στην Αθήνα έχει ο υπαρχηγός Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ.

Ο γιος του στρατηγού και de facto ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ συναντήθηκε νωρίτερα στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 16:00 προγραμματίζεται να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Να σημειωθεί ότι στις 10 Ιουνίου η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε ταξίδι – αστραπή στην Τρίπολη της Λιβύης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό.

Στις 27 Απριλίου ο υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφθεί την Τρίπολη και είχε ανακοινώσει τον επικείμενο δεύτερο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

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