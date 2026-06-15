Γεραπετρίτης: Σήμερα η συνάντηση με τον Σαντάμ Χάφταρ – Οι επαφές της Αθήνας με την ανατολική Λιβύη

Snapshot Ο Γιώργος Γεραπετρί θα συναντηθεί σήμερα με τον Σαντάμ Χάφταρ, γιο και διάδοχο του στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των ελληνικών και λιβυκών αντιπροσωπειών.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε στις 10 Ιουνίου σύντομο ταξίδι στην Τρίπολη για διαβουλεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό.

Στις 27 Απριλίου ο υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφθεί την Τρίπολη και είχε ανακοινώσει τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι επαφές της ελληνικής πλευράς με την ανατολική Λιβύη, καθώς σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα ο γιος και διάδοχος του στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί στις 12:00 με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ.

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Λιβύης.

Να σημειωθεί ότι στις 10 Ιουνίου η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε ταξίδι – αστραπή στην Τρίπολη της Λιβύης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό.

Στις 27 Απριλίου ο υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφθεί την Τρίπολη και είχε ανακοινώσει τον επικείμενο δεύτερο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

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