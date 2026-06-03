Ταξίδι - αστραπή της υφυπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη για τις θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας-Λιβύης

Snapshot Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα πραγματοποιήσει στις 10 Ιουνίου ταξίδι στην Τρίπολη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό.

Η Ελλάδα και η Λιβύη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Η ελληνική πλευρά εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο των συνομιλιών και διατηρεί λειτουργική σχέση με τις δύο πλευρές της Λιβύης, Τρίπολη και Βεγγάζη.

Η Αθήνα παραμένει σε εγρήγορση για την παράτυπη μετανάστευση και συνεργάζεται με τη Λιβύη για να αποτραπεί η δημιουργία νέας μεταναστευτικής οδού μέσω Τομπρούκ

Κρήτη

Γαύδο.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα επισκεφθεί την Αθήνα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, με θέματα συζήτησης τη συνεργασία Ελλάδας

Πατριαρχείου και τη χριστιανική παρουσία. Snapshot powered by AI

Στις 10 Ιουνίου η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα πραγματοποιήσει ταξίδι – αστραπή στην Τρίπολη της Λιβύης, με τις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας.

Το ταξίδι έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη στις 27 Απριλίου 2026 και την ανακοίνωση για τον επικείμενο δεύτερο γύρο των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

«Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με τη Λιβύη. Στις 27 Απριλίου συμφωνήθηκε η ετοιμότητα Ελλάδας και Λιβύης, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, να συνεχίσουν τις συνομιλίες για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Ερωτηθείσα εάν η Αθήνα είναι ικανοποιημένη με την πορεία των συνομιλιών που διαρκούν εδώ και 10 μήνες η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών απάντησε: «Μας προκαλεί ικανοποίηση η παρούσα πρόοδος, προχωράμε βήμα-βήμα και ανάλογα συνεχίζουμε, αναμένοντας και τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ιουνίου».

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική πλευρά είναι ικανοποιημένη επειδή έχει αναπτύξει λειτουργική σχέση και με τις δύο πλευρές της Λιβύης, Τρίπολη και Βεγγάζη. Ωστόσο ανέφερε ότι η Αθήνα παραμένει σε εγρήγορση καθώς την απασχολεί τόσο η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών όσο και παράτυπη μετανάστευση. «Ως προς το τελευταίο, παραμένουμε σε επιφυλακή. Είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και, βεβαίως, εργαζόμαστε με τη λιβυκή πλευρά ώστε να μην παγιωθεί μια νέα μεταναστευτική οδός. Αναφέρομαι ειδικότερα στη διαδρομή Τομπρούκ-Κρήτη-Γαύδος», τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην Αθήνα τη Δευτέρα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ’ θα επισκεφθεί την Αθήνα και θα γίνει δεκτός στο υπουργείο Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η συνεργασία Ελλάδας - Πατριαρχείου, η έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο, τη χριστιανική παρουσία και κληρονομιά.

Παράλληλα για το θέμα της Μονής Σινά η ελληνική και η αιγυπτιακή πλευρά έχουν επιτύχει μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. «Έχει τεθεί υπόψη της σιναϊτικής κοινότητας στην Αγία Αικατερίνη και είναι εκείνη η οποία έχει τον τελικό λόγο», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

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