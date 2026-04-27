Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρά η συζήτηση των τεχνικών επιτροπών για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ

Με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλ Χαμίν Ντεϊμπά και τον ασκούντα χρέη ομόλογό του, Al Taher Salem Al Baour, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη.

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, να συνεργαζόμαστε σε διεθνείς οργανισμούς με το βλέμμα στο μέλλον, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον, στο οποίο οι δύο χώρες θα έχουν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες» έκανε γνωστό σε δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης μετά το πέρας των επαφών του στη Λιβύη.

Ο κ. Γεραπετρίδης συζήτησε ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. «Ζητήματα, τα οποία ανάγονται στο διμερές εμπόριο, στη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, στη συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς, στην πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία» γνωστοποίησε, επίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες, οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες. «Είναι σημαντικό δύο χώρες, οι οποίες είναι άμεσα και γνήσια γειτονικές, όπως είναι η Ελλάδα και η Λιβύη, σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή μας, να βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία και να προωθούν τα ζητήματα που τις αφορούν. Όπως επίσης να προωθούν και τις σχέσεις ειρήνης και ευημερίας» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

