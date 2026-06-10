Γεραπετρίτης σε Φιντάν για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Δεν συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος

Snapshot Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Χακάν Φιντάν στη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ότι το τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

Συζητήθηκαν οι διατλαντικές σχέσεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, οι περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και το Κυπριακό. Snapshot powered by AI

Συνάντηση είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP). Κατά τη διάρκεια του τετ α τετ ετέθη το ζήτημα του τουρκικού νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, παρά το γεγονός ότι όλο το τελευταίο διάστημα τόσο ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, όσο και άλλα κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα, διαμήνυαν πως δεν επρόκειτο να τεθεί το ζήτημα, όσο δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από την Άγκυρα για το επίμαχο νομοθέτημα.

«Μονομερείς ενέργειες, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του πως «μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος ». Επανέλαβε δε πως η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επιπρόσθετα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Τέλος οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Φιντάν, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι θα κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», η ψήφιση του οποίου ως γνωστόν μετατέθηκε για το Φθινόπωρο.

Τελευταία φορά, οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Φιντάν είχαν συναντηθεί τον Φεβρουάριο.

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