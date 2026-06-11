Τραμπ: «Λατρεύω τον πληθωρισμό, τα νούμερα ήταν υπέροχα» - Ξεπέρασε το 4% σε υψηλό τριετίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, που έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός έσπασε το φράγμα του 4%, και έφτασε σε υψηλό τριών ετών στο 4,2% τον Μάιο.

Η αύξηση, από 3,8% τον Απρίλιο, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του ενεργειακού κόστους στον απόηχο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Η τελευταία φορά που ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος ήταν τον Απρίλιο του 2023, όταν οι ΗΠΑ εξακολουθούσαν να παλεύουν με τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ που πυροδότησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, είπε: «Το λατρεύω. Τα νούμερα ήταν υπέροχα. Ξέρεις τι αγαπώ πραγματικά; Λατρεύω τον πληθωρισμό».

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Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν νυχτερινές επιχειρήσεις κατά τις οποίες δεκάδες πλοία έχουν αφαιρέσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Ιράν, συμβάλλοντας σε μια ελαφρά πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Επανέλαβε την πεποίθησή του ότι ο πληθωρισμός μπορεί να μειωθεί εάν το πετρέλαιο αρχίσει να ρέει ξανά ελεύθερα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Πέφτει», είπε για τις μεταπολεμικές τιμές. «Θα πέσει σαν βράχος».

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο Brent, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σημαντικά υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός αυξάνει την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις δαπάνες.