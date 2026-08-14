Τραμπ: Δασμοί έως 100% σε εισαγόμενα drones – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για δασμούς έως 100% σε εισαγόμενα drones και εξαρτήματά τους.

Η κίνηση στοχεύει την αγορά μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων όπου η Κίνα έχει κυρίαρχη παρουσία.

Η απόφαση αιτιολογείται με βάση την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Οι δασμοί αποτελούν μέρος της αυστηρότερης πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι σε τεχνολογικό εξοπλισμό κρίσιμο για άμυνα και ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Σε νέα κίνηση ενίσχυσης των εμπορικών περιορισμών απέναντι σε κρίσιμες τεχνολογίες προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας προεδρική πράξη με την οποία επιβάλλονται δασμοί έως και 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους.

Η απόφαση αφορά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και επιμέρους εξαρτήματα, με την αμερικανική κυβέρνηση να εστιάζει σε έναν κλάδο στον οποίο η Κίνα διατηρεί ισχυρή παρουσία.

Ο Τραμπ αιτιολόγησε το μέτρο επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρεται στο κείμενο της διακήρυξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Οι νέοι δασμοί εντάσσονται στη σκληρότερη γραμμή που ακολουθεί η Ουάσιγκτον απέναντι στις εισαγωγές τεχνολογικού εξοπλισμού που θεωρεί κρίσιμο για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.