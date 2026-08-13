Mία επικίνδυνη συνάντηση: Χταπόδι αρπάζει ψαρά από το πρόσωπο - Το χτυπάει με ρόπαλο για να ξεφύγει

Snapshot Ένας ψαράς στις Φιλιππίνες δέχτηκε επίθεση από χταπόδι που τον άρπαξε από το πρόσωπο και τυλίχτηκε γύρω του.

Ο ψαράς χρησιμοποίησε ένα κομμάτι μπαμπού για να χτυπήσει το χταπόδι και να απελευθερωθεί από τη λαβή του.

Το χταπόδι κάλυψε το στόμα του ψαρά με τις ισχυρές βεντούζες του, προκαλώντας κίνδυνο ασφυξίας.

Μετά την απελευθέρωσή του, ο ψαράς πέταξε το χταπόδι πίσω στη θάλασσα και ανέπνεε με δυσκολία.

Τα χταπόδια έχουν ισχυρές βεντούζες και αποκεντρωμένο νευρικό σύστημα, καθιστώντας δύσκολη την αποκόλλησή τους από επιφάνειες ή θήραμα. Snapshot powered by AI

Μία εφιαλτική συνάντηση είχε ένας ψαράς στις Φιλιππίνες, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα επιθετικό χταπόδι.

Ο Τζέσερ Σερβάντες βρισκόταν σε μία ξύλινη βάρκα, όταν έβγαλε από το νερό το ζωηρό θαλάσσιο πλάσμα, το οποίο ξαφνικά τον άρπαξε από το πρόσωπο και τυλίχθηκε γύρω του, σύμφωνα με την βρετανική «The Sun»

Προσπάθησε απεγνωσμένα να απομακρύνει το πλάσμα που κούναγε τα πλοκάμια του καθώς απλωνόταν γύρω από το κεφάλι του — σε κάποιο σημείο, όπως δείχνει το βίντεο, το πλάσμα κάλυψε το στόμα του με τις ισχυρές βεντούζες του και αρνήθηκε να υποχωρήσει.

Μπροστά στον κίνδυνο ασφυξίας, ο άτυχος ψαράς άρπαξε ένα κομμένο κομμάτι μπαμπού και χτύπησε επανειλημμένα το χταπόδι για να χαλαρώσει τη λαβή του.

Terrifying moment octopus latches on fisherman's face in suffocating tug-of-war pic.twitter.com/PsAgM4ddFd — The Sun (@TheSun) August 13, 2026

Τελικά, το χταπόδι άφησε τη λαβή του και ο Σερβάντες το πέταξε πίσω στη θάλασσα, αναπνέοντας με δυσκολία μετά από αυτό το τρομακτικό παιχνίδι «αγχόνης».

«Το χταπόδι που έπιασα ήταν πολύ δύσκολο να το χειριστώ. Παραλίγο να μου σκίσει το πρόσωπο», είπε ο Σερβάντες, ο οποίος έπιασε το πλάσμα κοντά στο νησί Πουέρτο Πρινσέσα στο Παλαουάν στις 10 Ιουλίου.

Τα χταπόδια διαθέτουν απίστευτη νοημοσύνη, ισχυρές βεντούζες και εύκαμπτα σώματα που τους επιτρέπουν να προσκολλώνται σφιχτά στο θήραμά τους και σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Κάθε μία από τις εκατοντάδες βεντούζες τους λειτουργεί ως ανεξάρτητη, αεροστεγής βεντούζα κενού, η οποία τροφοδοτείται από το αποκεντρωμένο νευρικό τους σύστημα, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την αφαίρεση μιας βεντούζας χωρίς να αποκολληθεί κάθε άκρο.