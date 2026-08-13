Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν

Snapshot Δύο διαδοχικά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον ΒΟΑΚ, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία.

Στο πρώτο ατύχημα, τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ Πλατανιά και Ταυρωνίτη λίγο μετά τις 11:00.

Το δεύτερο ατύχημα, στο ίδιο σημείο, εμπλεκόταν τέσσερα οχήματα και επηρεάστηκε από την αυξημένη κίνηση του πρώτου.

Η κυκλοφορία στο σημείο έγινε με ιδιαίτερη δυσκολία λόγω των καθυστερήσεων και των ουρών που δημιουργήθηκαν. Snapshot powered by AI

Συγκεκριμένα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ Πλατανιά και Ταυρωνίτη λίγο μετά τις 11:00 ενεπλάκησαν τρία οχήματα, ενώ η σύγκρουση προκάλεσε καθυστερήσεις και ουρές, με την κίνηση να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο σημειώθηκε και δεύτερο τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα και η αυξημένη κίνηση που είχε δημιουργηθεί από το πρώτο έπαιξε σημαντικό ρόλο.

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