Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν

Με μικρή χρονική διαφορά σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα στον ΒΟΑΚ, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία. 

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Διαδοχικά τροχαία στον ΒΟΑΚ: Επτά οχήματα ενεπλάκησαν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο διαδοχικά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον ΒΟΑΚ, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία.
  • Στο πρώτο ατύχημα, τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ Πλατανιά και Ταυρωνίτη λίγο μετά τις 11:00.
  • Το δεύτερο ατύχημα, στο ίδιο σημείο, εμπλεκόταν τέσσερα οχήματα και επηρεάστηκε από την αυξημένη κίνηση του πρώτου.
  • Η κυκλοφορία στο σημείο έγινε με ιδιαίτερη δυσκολία λόγω των καθυστερήσεων και των ουρών που δημιουργήθηκαν.
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Συγκεκριμένα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ Πλατανιά και Ταυρωνίτη λίγο μετά τις 11:00 ενεπλάκησαν τρία οχήματα, ενώ η σύγκρουση προκάλεσε καθυστερήσεις και ουρές, με την κίνηση να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο σημειώθηκε και δεύτερο τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα και η αυξημένη κίνηση που είχε δημιουργηθεί από το πρώτο έπαιξε σημαντικό ρόλο.

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