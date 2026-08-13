Επίθεση βανδάλων σε μνημείο - ορόσημο της Ουάσινγκτον: Αφροί και κόκκινο γκράφιτι στο σιντριβάνι

Βάνδαλοι επιτέθηκαν στο Μνημείο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη — ρίχνοντας σαπούνι στο σιντριβάνι και γράφοντας ένα παράξενο μήνυμα διαμαρτυρίας.

«Clean Hands Dirty $» (Καθαρά χέρια, βρώμικα δολάρια) έγραφε ένα μήνυμα γραμμένο με κόκκινο χρώμα — χωρίς να γίνεται σαφές γιατί στοχοποιήθηκε ο χώρος, αφιερωμένος σε έναν πόλεμο που έληξε πριν από 81 χρόνια.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Κόντι Σάρτζεντ, καταδίκασε τον «αηδιαστικό βανδαλισμό από διαταραγμένους αποτυχημένους».

BREAKING ⚠️ Foam is pouring from the Rainbow Pool at the WWII Memorial in DC. Graffiti reportedly visible nearby. Cause and responsibility unclear. NPS is asking visitors to stay out of the water.



Watch the full video on Citizen. pic.twitter.com/HofyQ1DebK — Citizen (@CitizenApp) August 13, 2026

«Είναι αξιολύπητο να βλάπτουμε ένα μνημείο για τους ήρωές μας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», έγραψε ο Sargent στο X. «Ευτυχώς, ξέρω ότι η απίστευτη [Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων] μας θα το καθαρίσει αυτό για την πλειοψηφία των Αμερικανών που αγαπούν τη χώρα μας».

Το περιστατικό ακολούθησε ο βανδαλισμός που φέρεται να έγινε στη νέα επένδυση πισίνας στο Μνημείο Λίνκολν. Τον Ιούνιο, βάνδαλοι χρησιμοποίησαν επίσης χημικά για να κάψουν το γκαζόν «86 47» του Μνημείου της Ουάσινγκτον, σε μια επίθεση εναντίον του Προέδρου Τραμπ.