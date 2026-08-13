Κίμωλος: «Με ειδοποίησε η μητέρα του και γλιτώσαμε δεύτερο θάνατο από ηλεκτροπληξία»

Snapshot Ο γιατρός της Κιμώλου περιέγραψε πως η μητέρα του 17χρονου ειδοποίησε εγκαίρως, αποτρέποντας δεύτερο θάνατο από ηλεκτροπληξία.

Η μητέρα του παιδιού κινδύνευσε επίσης από ηλεκτροπληξία, αλλά το ρεύμα διακόπηκε εγκαίρως.

Οι αρχές ερευνούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, το οποίο έχει σφραγιστεί για να διερευνηθούν τα αίτια.

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων.

Το πιστοποιητικό ασφαλείας του οικήματος εκδόθηκε από τον δήμαρχο, που είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του γιατρού της Κιμώλου για το τραγικό συμβάν με τον 17χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Όπως αποκάλυψε ο γιατρός, αποφεύχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία, καθώς κινδύνευσε με ηλεκτροπληξία και η μητέρα του παιδιού.

«Με πήρε η μητέρα ότι βρήκε το παιδί κυανό χωρίς να αναπνέει. Μου λέει "μάλλον από το ρεύμα το έπαθε γιατί το αισθάνομαι κι εγώ αυτή τη στιγμή, με χτυπάει". Της είπα κλείσε αμέσως τον γενικό. Την ώρα που της είπα, μου λέει "τώρα δεν έχω ρεύμα". Έπεσε το ρεύμα ευτυχώς, γιατί μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία και η ίδια» είπε ο γιατρός μιλώντας στον Star.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Το πιστοποιητικό ασφαλείας του οικήματος εκδόθηκε από τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Βεντούρη, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των πραγματογνωμόνων, ο ηλεκτρολογικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής.

Το σπίτι έχει σφραγιστεί από τις Αρχές έτσι ώστε να ελέγξουν οι πραγματογνώμονες την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και να διαπιστωθεί αν ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Πρόκειται για παλιό σπίτι, όπου το μπάνιο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, κατά το παρελθόν είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και, για τον λόγο αυτό, είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η λεγόμενη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού, με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.

Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, αν υπήρχε κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος και, κυρίως, αν προκύπτουν ευθύνες για τον θάνατο του 17χρονου.

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