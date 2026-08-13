Ουαλία: Οργή για τον θάνατο «δημοφιλούς» παππού 102 ετών μετά από επίθεση σε παμπ

Snapshot Ο 102χρονος Φίλιπ Όρμεροντ πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε σε παμπ στην πόλη Κιούμπραν της νότιας Ουαλίας.

Η επίθεση συνέβη όταν ο Όρμεροντ ζήτησε από τη μπάντα να χαμηλώσει τη μουσική και φέρεται να τον έσπρωξε ένας 56χρονος.

Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία ερευνά το περιστατικό και καλεί μάρτυρες να καταθέσουν.

Ο θανών υπερήλικας ήταν τακτικός θαμώνας της παμπ και ιδιαίτερα αγαπητός στη νεολαία της περιοχής.

Η αστυνομία ζητά σεβασμό προς την οικογένεια του θύματος και προειδοποιεί κατά των ανακριβών σχολίων που μπορεί να επηρεάσουν την έρευνα. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση επικρατεί σε μία κοινότητα της νότιας Ουαλίας, μετά τον θάνατό ενός υπεραιωνόβιου άνδρα, ιδιαίτερα δημοφιλή, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από έναν 56χρονο μέσα σε μία παμπ, με συνέπεια να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Φίλιπ Όρμεροντ, 102 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά το περιστατικό που συνέβη στην παμπ «Crow’s Nest» της πόλης Κιούμπραν, την 1η Αυγούστου, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει τον θάνατό του την Πέμπτη.

Μαρτυρίες υποστηρίζουν πως τον έσπρωξε από τη σκηνή, όταν ζήτησε από την μπάντα που έπαιζε να χαμηλώσει τη μουσική.

Ο υπερήλικας που έπασχε από άνοια, ήταν τακτικός θαμώνας στην παμπ, και ιδιαίτερα γνωστή φιγούρα μεταξύ των νέων της περιοχής που συχνά τον κερνούσαν μπίρα, σύμφωνα με τον γιο του Ρόμπερτ Όρμεροντ.

«Νιώθω θλίψη – παρόλο που μερικές φορές ήταν δύσκολος λόγω της ηλικίας του και της άνοιας, παρόλα αυτά, συνηθίζεις να τον έχεις κοντά σου. Αν και υποθέτω ότι δεν θα ζούσε για πάντα, νομίζω ότι θα συνέχιζε να ζει για λίγο ακόμα» δήλωσε ο γιος του.

Ο 56χρονος φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη, ενώ η αστυνομία απευθύνει έκκληση προς μάρτυρες ή όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό που φαίνεται πως προκάλεσε τον θάνατο του 102χρονου να επικοινωνήσει με τις αρχές.

«Κατανοούμε το ενδιαφέρον του κοινού για αυτό το περιστατικό, αλλά θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους πολίτες ότι όχι μόνο πρόκειται για μια εν εξελίξει ποινική έρευνα, αλλά και ότι στο επίκεντρό της βρίσκεται μια οικογένεια που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

«Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν πάνω τους και στην εν εξελίξει έρευνα στο σύνολό της τα ανακριβή ή εικαστικά σχόλια – ιδίως τα διαδικτυακά σχόλια.» δήλωσε η επιθεωρητής Σέλι Κόμλεϊ, ανώτερη αξιωματικός της Αστυνομίας του Γκουέντ.