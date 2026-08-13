Χέγκσεθ: Απέφυγε να απαντήσει για τις απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

Snapshot Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τις καταγγελίες για άσχημες συνθήκες διαβίωσης «εντελώς παραποιημένες» και δήλωσε σεβασμό στους ναυτικούς για τις δύσκολες αποστολές τους.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμεντάλ ζήτησε απαντήσεις για τις προβληματικές συνθήκες, όπως έλλειψη προμηθειών, μόλυνση νερού και επιδείνωση της ψυχικής υγείας στο πλοίο.

Δημοσιεύματα ανέφεραν πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας από ναύτες, λόγω της παρατεταμένης θητείας εν πλω και των ψυχολογικών πιέσεων.

Το πλήρωμα του USS Abraham Lincoln βρίσκεται πάνω από 250 ημέρες στη θάλασσα χωρίς να προσεγγίσει ξηρά, καταγράφοντας ρεκόρ σύγχρονης εποχής. Snapshot powered by AI

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει δημοσίως στις ΗΠΑ μετά από δημοσιεύματα που φιλοξενούν μαρτυρίες συγγενών ναυτών του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και αναφέρουν απόπειρες αυτοκτονίας και άσχημες συνθήκες διαβίωσης.

Σήμερα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα αλλά δεν σχολίασε τις απόπειρες αυτοκτονίας ναυτών, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχής τους και παραμένουν εδώ και περισσότερους από 9 μήνες στη θάλασσα.

Ο Χέγκσεθ μίλησε για τις αναφορές για άσχημες συνθήκες διαβίωσης και είπε ότι είναι «εντελώς παραποιημένες». «Φροντίζουμε ώστε κάθε πλοίο, κάθε πλήρωμα, κάθε πλοίαρχος να διαθέτει ό,τι μπορούμε να τους προσφέρουμε κάθε στιγμή. Ορισμένες αποστολές διαρκούν περισσότερο από άλλες και τρέφω μεγαλύτερο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ναυτικούς από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό που κάνουν σε εκείνες τις ανοιχτές θάλασσες, υπό αυτές τις σκληρές συνθήκες και με λιγότερες ελλιμενίσεις είναι απίστευτο», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Παναμά.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμεντάλ απαίτησε απαντήσεις από τον Χέγκσεθ και τον αναπληρωτή υπουργό Ναυτικού Χουνγκ Κάο σχετικά με τις συνθήκες στο αεροπλανοφόρο, το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις του πολέμου στο Ιράν. «Υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες αναφορές για έλλειψη βασικών προμηθειών, μόλυνση του νερού, προβλήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων, επιδείνωση της ψυχικής υγείας, ανησυχίες για την ασφάλεια στο κατάστρωμα και διαταραχές στο ταχυδρομικό σύστημα, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απώλεια πολλών δεμάτων με είδη πρώτης ανάγκης που προορίζονταν για το πλοίο κατά τη μεταφορά τους για μήνες», έγραψε ο Μπλούμενταλ.

Πεντάγωνο, drones, Πιτ Χέγκσεθ. AP.

Wall Street Journal: Το USS George Washington θα πάρει τη θέση του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln

Η εφημερίδα «Wall Street Journal» μετέδωσε πληροφορίες ότι το αεροπλανοφόρο USS George Washington ετοιμάζεται να αντικαταστήσει το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Η αντικατάσταση, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στην εφημερίδα, αποτελεί μέρος μιας προγραμματισμένης εναλλαγής. Ωστόσο, έρχεται σε μια στιγμή που βουλευτές και των δύο κομμάτων στις ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο USS Abraham Lincoln.

Τι ανέφεραν τα δημοσιεύματα

Δύο κορυφαίες στρατιωτικές εφημερίδες, η «Navy Times» και η «Stars and Stripes», ανέφεραν ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτικών του αεροπλανοφόρου να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι άσχημες συνθήκες και το ψυχολογικό άγχος τους έχουν φτάσει στο όριο τους.

Το πλήρωμα βρίσκεται στον ένατο μήνα στη θάλασσα και έχει περάσει 250 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να προσεγγίσει ξηρά. Πρόκειται για χρόνο ρεκόρ για αεροπλανοφόρο στη σύγχρονη εποχή. Οι οικογένειες των ναυτών εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής ανοιχτής συνάντησης με ηγετικά στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Σαν Ντιέγκο την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Stars and Stripes».

Μια σύζυγος μέλους του πληρώματος ανέφερε ότι ο άνδρας της είχε στείλει μήνυμα εκείνη την ημέρα και της έγραφε ότι «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο». Η Αναμπέλ Λόμα δήλωσε στην εφημερίδα «Navy Times» ότι ο σύζυγός της είχε προσπαθήσει να πηδήξει στη θάλασσα, αφού η θητεία του εν πλω συνεχώς παρατείνονταν εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. «Φοβάται. Πιστεύει ότι θα αποταχθεί ατιμωτικά και ότι, μόνο και μόνο επειδή είναι εξαντλημένος, η 13ετής καριέρα του θα καταστραφεί, έτσι απλά», είπε η Λόμα.

Παράλληλα σύζυγος άλλου ναύτη ανέφερε ότι ο άνδρας της εμπόδισε απόπειρα αυτοκτονίας συναδέλφου του στο αεροπλανοφόρο, καθώς τον άρπαξε την ώρα που πήγε να πηδήξει και τον κράτησε στο κατάστρωμα.

Διαβάστε επίσης