Φωτιές: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα και αύριο, Παρασκευή - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

To Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, υπό τον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Φωτιές: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα και αύριο, Παρασκευή - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η χώρα παραμένει σε κατάσταση συναγερμού αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης ζήτησε αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων, αντιμετωπίζοντας περιοχές κατηγορίας κινδύνου 4 ως κατηγορίας 5.
  • Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου επιπέδου 5 ανήκουν οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Εύβοιας) και Πελοποννήσου (Αργολίδας, Κορινθίας).
  • Την Πέμπτη 13/8 εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, με το πιο δύσκολο μέτωπο στη Σίβηρη Χαλκιδικής που κατέστρεψε σπίτια.
  • Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και έχουν ενεργοποιήσει πλήρως τον ελεγκτικό μηχανισμό και τα μέσα των δήμων και περιφερειών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η κατάσταση συναγερμού στη χώρα λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου.

To Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία και ισχυρούς ανέμους.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι συνθήκες που επικρατούν είναι ακραίες και ζήτησε αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι «θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι στην κατηγορία 5».

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών λειτουργεί αποτρεπτικά, ωστόσο οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται είναι ιδιαίτερα επιθετικές λόγω των συνθηκών. Στόχος, όπως τόνισε, είναι «η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».

Ποιες περιοχές είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αύριο Παρασκευή 13/8 ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στην κατηγορία 4 και 5 στη χώρα.

xartis-paraskevi.jpg

Στην κατηγορία ακραίου κινδύνου επιπέδου 5 ανήκουν οι:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου επιπέδου 4 ανήκουν οι περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης

40 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης 13/8 εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Το πιο δύσκολο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Σίβηρη της Χαλκιδικής, όπου η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία και κατέστρεψε ακόμη και σπίτια.

Άλλα μεγάλα μέτωπα ξέσπασαν σε Βοιωτία, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, όμως κατάφεραν να οριοθετηθούν από την Πυροσβεστική, ενώ εννέα μέτωπα αντιμετωπίζονται ακόμη.

Τόσο η Πυροσβεστική όσο και η Πολιτική Προστασία κάνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ Δήμοι και Περιφέρειες έχουν επιστρατεύσει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανή εστία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε γιατί την είχαν προειδοποιήσει να μην παντρευτεί τον Τομ Κρουζ

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Η Χράντετς Κράλοβε αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play offs

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι επιτέθηκαν με drones στο διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Δύσκολο τριήμερο στη Χαλκιδική - Ενισχύονται οι βοριάδες - Πιθανή και μια ευεργετική καταιγίδα

21:44ΕΛΛΑΔΑ

«Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», είπε ο οδηγός μηχανής για το βυτιοφόρο

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Πoνάνε τα μάτια μου»: H έκλειψη ηλίου εκτίναξε 5.000% πάνω τις αναζητήσεις στην Google

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αυτό είναι το σημείο μηδέν όπου ξεκίνησε η φωτιά - Δέντρο έπεσε σε καλώδια, κάηκαν σπίτια - Εκατοντάδες απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης, μάχη με τις αναζωπυρώσεις

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ (1-1): Η μάχη του δικέφαλου για το διπλό και την πρόκριση στις Βρυξέλλες

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κοινές περιπολίες ιταλών και ελλήνων αστυνομικών στη Ρώμη

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίμωλος: «Με ειδοποίησε η μητέρα του 17χρονου και γλιτώσαμε δεύτερο θάνατο από ηλεκτροπληξία»

21:20LIFESTYLE

GNTM: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα – Οι φωτογραφίες και οι εκπλήξεις

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Falcon Strike: Οι ΗΠΑ δημιουργούν την πρώτη πολυεθνική ειδική ομάδα για drones – Καλούν σε συνεργασία χώρες της Μέσης Ανατολής

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα και αύριο, Παρασκευή - Τουρνάς: «Θα αντιμετωπίσουμε τις περιοχές με δείκτη 4 σαν να είναι σε δείκτη 5»

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κένυα: Ιπποπόταμος ανέτρεψε κανό - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών, αγνοείται μαθήτρια

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Απέφυγε να απαντήσει για τις απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Οργή για τον θάνατο «δημοφιλούς» παππού 102 ετών μετά από επίθεση σε παμπ

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Live blog: Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χαλκιδική, κοντά σε σπίτια οι φλόγες στη Σίβηρη, σε εξέλιξη εκκένωση δια θαλάσσης - Επιχειρούν 16 εναέρια μέσα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σωτήρια ήταν η επέμβαση ναυαγοσώστη σε πυροσβέστη που λιποθύμησε μέσα στη θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA - Έσπασαν το κινητό και το μικρόφωνο της δημοσιογράφου

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίμωλος: «Με ειδοποίησε η μητέρα του 17χρονου και γλιτώσαμε δεύτερο θάνατο από ηλεκτροπληξία»

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αυτό είναι το σημείο μηδέν όπου ξεκίνησε η φωτιά - Δέντρο έπεσε σε καλώδια, κάηκαν σπίτια - Εκατοντάδες απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης, μάχη με τις αναζωπυρώσεις

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα φύλλα δάφνης δεν προσθέτουν μόνο γεύση - Πόσο ισχυρά στοιχεία υγείας έχουν;

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα – Ενισχυμένη συνεργασία μετά τη συμφωνία της Μέκκας

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Live blog: Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χαλκιδική, κοντά σε σπίτια οι φλόγες στη Σίβηρη, σε εξέλιξη εκκένωση δια θαλάσσης - Επιχειρούν 16 εναέρια μέσα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σωτήρια ήταν η επέμβαση ναυαγοσώστη σε πυροσβέστη που λιποθύμησε μέσα στη θάλασσα

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι -«Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Φωτιά κοντά στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ - Εστάλη μήνυμα από το 112

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στη Σαρδηνία: Σούπερ γιοτ αξίας 8 εκατομ. ευρώ βυθίστηκε λίγες μέρες μετα τα «εγκαίνια»

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

21:44ΕΛΛΑΔΑ

«Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», είπε ο οδηγός μηχανής για το βυτιοφόρο

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πεύκη λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε καλούς ανθρώπους» - Η αντίδραση του πατέρα στα ουρλιαχτά της κόρης που σκότωσε τη νύφη

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: «Από πτώση δέντρου σε καλώδια ρεύματος ξεκίνησε η φωτιά» - Μαρτυρία στο newsbomb

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αρκτική: Ξύπνησε πολική αρκούδα που κοιμόταν - Τώρα πρέπει να πληρώσει 4.550 ευρώ

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας για απόφαση ΣτΕ για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

19:05LIFESTYLE

Σωτήρης Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη Σχοινούσα και οι οικογενειακές στιγμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ