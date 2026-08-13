Φωτιές: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα και αύριο, Παρασκευή - Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

Snapshot Η χώρα παραμένει σε κατάσταση συναγερμού αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης ζήτησε αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων, αντιμετωπίζοντας περιοχές κατηγορίας κινδύνου 4 ως κατηγορίας 5.

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου επιπέδου 5 ανήκουν οι Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτίας, Εύβοιας) και Πελοποννήσου (Αργολίδας, Κορινθίας).

Την Πέμπτη 13/8 εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, με το πιο δύσκολο μέτωπο στη Σίβηρη Χαλκιδικής που κατέστρεψε σπίτια.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και έχουν ενεργοποιήσει πλήρως τον ελεγκτικό μηχανισμό και τα μέσα των δήμων και περιφερειών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η κατάσταση συναγερμού στη χώρα λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου.

To Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία και ισχυρούς ανέμους.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι συνθήκες που επικρατούν είναι ακραίες και ζήτησε αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι «θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι στην κατηγορία 5».

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών λειτουργεί αποτρεπτικά, ωστόσο οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται είναι ιδιαίτερα επιθετικές λόγω των συνθηκών. Στόχος, όπως τόνισε, είναι «η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».

Ποιες περιοχές είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αύριο Παρασκευή 13/8 ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στην κατηγορία 4 και 5 στη χώρα.

Στην κατηγορία ακραίου κινδύνου επιπέδου 5 ανήκουν οι:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου επιπέδου 4 ανήκουν οι περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

40 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέχρι τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης 13/8 εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Το πιο δύσκολο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Σίβηρη της Χαλκιδικής, όπου η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία και κατέστρεψε ακόμη και σπίτια.

Άλλα μεγάλα μέτωπα ξέσπασαν σε Βοιωτία, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, όμως κατάφεραν να οριοθετηθούν από την Πυροσβεστική, ενώ εννέα μέτωπα αντιμετωπίζονται ακόμη.

Τόσο η Πυροσβεστική όσο και η Πολιτική Προστασία κάνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ Δήμοι και Περιφέρειες έχουν επιστρατεύσει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσουν κάθε πιθανή εστία.

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