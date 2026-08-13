Χαλκιδική: Σωτήρια ήταν η επέμβαση ναυαγοσώστη σε πυροσβέστη που λιποθύμησε μέσα στη θάλασσα

Snapshot Ένας πυροσβέστης έχασε τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα ενώ βοηθούσε πολίτες στη Χαλκιδική κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς.

Ναυαγοσώστης που βρισκόταν κοντά επενέβη άμεσα και τον ανέσυρε μαζί με δύο συναδέλφους του στη στεριά.

Ο ναυαγοσώστης τοποθέτησε τον πυροσβέστη σε θέση ανάνηψης και του χορήγησε οξυγόνο, σώζοντάς του τη ζωή.

Τρεις πυροσβέστες χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω της φωτιάς που συνεχίζεται στη Χαλκιδική. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Χαλκιδική λόγω της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Τρεις πυροσβέστες έχουν χρειαστεί νοσηλεία στο νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμη έχασε τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα, την ώρα που βοηθούσε πολίτες. Για καλή του τύχη στο σημείο υπήρχε ναυαγοσώστης, ο οποίος του έσωσε τη ζωή, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε το MEGA.

Ο πυροσβέστης βρέθηκε στην παραλία μετά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι, προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους που ήταν στο σημείο. Ενώ βρισκόταν μέσα στο νερό, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στα ρηχά της θάλασσας. Κοντά του, ευτυχώς, βρισκόταν ένας ναυαγοσώστης καθώς και δύο συνάδελφοί του οι οποίοι τον ανέσυραν άμεσα στη στεριά.

Ο ναυαγοσώστης τον τοποθέτησε σε θέση ανάνυψης και του χορήγησε οξυγόνο, με αποτέλεσμα να έχει αίσιο τέλος η περιπέτεια του άνδρα, μετά από ώρες επιχείρησης στο μέτωπο.

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