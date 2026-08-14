Γαλλία: Νέα μεγάλη πυρκαγιά στη Λαντ – Απομακρύνθηκαν 400 κάτοικοι

Snapshot Νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, καίγοντας περίπου 4.000 στρέμματα δάσους.

Περίπου 400 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης των ισχυρών ανέμων προς την κοινότητα Λουγκλόν.

Η Λαντ είχε ήδη υποστεί μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου, με περίπου 37.000 στρέμματα καμμένα.

Άλλες πυρκαγιές στη Γαλλία, όπως στη Γκεράντ, τη νότια Ρεν και το Πα-ντε-Καλαί, παραμένουν ενεργές ή υπό μερικό έλεγχο, προκαλώντας εκκενώσεις και ζημιές.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κυρίως οι ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις σε όλες τις πληγείσες περιοχές. Snapshot powered by AI

Νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη στη νοτιοδυτική Γαλλία, στην περιοχή της Λαντ, όπου οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων.

Η φωτιά έχει ήδη κάψει περίπου 4.000 στρέμματα δάσους, με τη νομαρχία να χαρακτηρίζει την κατάσταση δυσμενή, κυρίως λόγω της αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου.

🔥 Situation très compliquée dans les #Landes ce soir, où l'incendie de #Luglon reste hors de contrôle



De nombreux renforts sont en transit. Si vous vous situez à proximité, libérez tous les accès afin de faciliter l'accès aux secours

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📸 Joelle Blt



🚫Évitez le secteur… pic.twitter.com/vl8b3MF3h0 — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) August 13, 2026

Όπως ανέφερε ο πύραρχος Ρομέν Μουτάρ, οι άνεμοι στράφηκαν προς την κοινότητα Λουγκλόν, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μον-ντε-Μαρσάν. Οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας και μεταφέρθηκαν σε κοντινή πόλη.

Η Λαντ είχε πληγεί και στα τέλη Ιουλίου, όταν είχαν καεί περίπου 37.000 στρέμματα, ενώ την ίδια περίοδο οι πυρκαγιές στη γειτονική Ζιρόντ είχαν καταστρέψει περισσότερα από 400.000 στρέμματα.

Près de 200 pompiers sont mobilisés, une importante colonne s'engage dans le bourg de Luglon. #incendiesdeforêt #Luglon #Landes pic.twitter.com/0eGk9ifNvx — Sud Ouest Landes (@SO_Landes) August 13, 2026

Την ίδια ώρα, και άλλες περιοχές της Γαλλίας αντιμετωπίζουν πυρκαγιές. Στη Γκεράντ, στα δυτικά της χώρας, μια φωτιά που πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο ανάγκασε περίπου 2.000 κατασκηνωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Νότια της Ρεν, άλλο μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί, χωρίς όμως να έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο, έχοντας κάψει περίπου 2.250 στρέμματα.

Στο Πα-ντε-Καλαί, τέλος, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν από την Τετάρτη σε τουριστική περιοχή κοντά στις βορειοανατολικές ακτές έχουν περιοριστεί, αλλά οι επιχειρήσεις συνεχίζονται.