Ρέθυμνο: Σάλος με βίντεο στα social media που δείχνει αστυνομικό να κόβει κλήση
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνης πήρε θέση μέσω ανακοίνωσή της, για το βίντεο που έχει αναρτηθεί τις τελευταίες ώρες και δείχνει έναν αστυνομικό στο Ρέθυμνο να κόβει κλήση σε γυναίκα για παράνομη στάθμευση. Στην ανακοίνωση τάσσονται υπέρ του αστυνομικού που έκανε τη δουλειά του, ενώ ζητούν από όσους έχουν αναρτήσει και αναδημοσιεύσει το βίντεο να το κατεβάσουν αφού διώκεται ποινικά.
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Χθες (9-6-2026), δημοσιεύτηκε βίντεο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται Αστυνομικός, στην πόλη του Ρεθύμνου, να βεβαιώνει παράβαση παράνομης στάθμευσης σε οδηγό, εφαρμόζοντας τον Νόμο.
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