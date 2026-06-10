Ρέθυμνο: Σάλος με βίντεο στα social media που δείχνει αστυνομικό να κόβει κλήση

Χθες (9-6-2026), δημοσιεύτηκε βίντεο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται Αστυνομικός, στην πόλη του Ρεθύμνου, να βεβαιώνει παράβαση παράνομης στάθμευσης σε οδηγό, εφαρμόζοντας τον Νόμο.

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