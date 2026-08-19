Washington Times: Το Πεντάγωνο εξετάζει επιλογές για χρήση πυρηνικών όπλων

Το Πεντάγωνο πραγματοποιεί επανεξέταση της πολιτικής για τη χρήση πυρηνικών όπλων, με στόχο να προσφέρει στον πρόεδρο των ΗΠΑ και στην ηγεσία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων περισσότερες επιλογές για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων σε μια περιφερειακή σύγκρουση, αποτρέποντας παράλληλα την κλιμάκωση σε έναν παγκόσμιο θερμοπυρηνικό πόλεμο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας.

Ο υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για την πολιτική, Έλμπριτζ Κόλμπι, δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τον ναύαρχο Ρίτσαρντ Κόρελ, επικεφαλής της Στρατηγικής Διοίκησης των ΗΠΑ (STRATCOM), για μια «επανεξέταση ή επανεκτίμηση των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη χρήση πυρηνικών όπλων».

Οι λεπτομέρειες της επανεξέτασης παραμένουν απόρρητες, όμως οι βασικές κατευθύνσεις αποκαλύφθηκαν από τον Κόλμπι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια ομιλίας και δηλώσεών του σε συνέδριο της STRATCOM στην Ομάχα της Νεμπράσκα.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στρατηγική αποτροπή και μια ικανή και αξιόπιστη διευρυμένη αποτροπή, η οποία θα συνδυάζεται με τις συμβατικές μας δυνάμεις, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης, ευρύτερης και συνετής στρατηγικής», δήλωσε ο Κόλμπι.

Η επανεξέταση αποσκοπεί στο να αποτρέψει την Κίνα και τη Ρωσία από το να υπολογίσουν λανθασμένα ότι οι ΗΠΑ θα δίσταζαν να απαντήσουν σε χρήση πυρηνικών όπλων στο πεδίο της μάχης, είτε κατά τη διάρκεια κινεζικής εισβολής στην Ταϊβάν είτε σε περίπτωση ρωσικών τακτικών πυρηνικών πληγμάτων στην Ουκρανία, όπως αναφέρεται σε δημοσίευημα των Washington Times.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, ένας από τους στόχους της επανεξέτασης είναι να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης της πυρηνικής αποτροπής έναντι των δύο χωρών, οι οποίες διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα αποθέματα πυρηνικών όπλων χαμηλής ισχύος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σύνδεση της πυρηνικής ισχύος με ισχυρότερες συμβατικές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και η βελτίωση της στρατιωτικής ετοιμότητας των συμμάχων και εταίρων των ΗΠΑ, αποτελούν επίσης μέρος της επανεξέτασης, δήλωσε ο Κόλμπι.

«Ό,τι κάνουμε και σε πυρηνικό επίπεδο έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνουμε τις επιλογές του προέδρου» για μια «ευέλικτη απάντηση», έναν συνδυασμό συμβατικής, τακτικής πυρηνικής και στρατηγικής πυρηνικής ισχύος που θα μειώσει την εξάρτηση από μια αυτόματη απάντηση με ολοκληρωτικό πυρηνικό πλήγμα.

Η αμερικανική πυρηνική αποτροπή βρίσκεται σήμερα υπό πίεση, λόγω των παρωχημένων στρατηγικών συστημάτων και των αυξανόμενων δυνατοτήτων των πυρηνικών οπλοστασίων και δυνάμεων της Κίνας και της Ρωσίας.

Ο Κόλμπι διευκρίνισε ότι η υπό εξέλιξη επανεξέταση δεν αποτελεί μια ευρεία αναθεώρηση της αμερικανικής πυρηνικής στρατηγικής, όπως εκείνη που πραγματοποιήθηκε το 2022. Η επίσημη αμερικανική πολιτική σχετικά με τις συνθήκες χρήσης πυρηνικών όπλων παραμένει αμετάβλητη.

Η αμερικανική πολιτική προβλέπει ότι τα πυρηνικά όπλα χρησιμοποιούνται για την αποτροπή πυρηνικών επιθέσεων κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους και ότι θα χρησιμοποιούνταν μόνο σε ακραίες περιστάσεις.

Οι αμερικανικές πυρηνικές δυνάμεις βρίσκονται σε μια ιστορικής κλίμακας διαδικασία εκσυγχρονισμού, η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση των οπλικών συστημάτων και των τριών σκελών της «πυρηνικής τριάδας»: των χερσαίων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, των στρατηγικών βομβαρδιστικών και των πυρηνικών πυραύλων που εκτοξεύονται από υποβρύχια, επισημαίνεται στο αμερικανικό δημοσίευμα.

Ο Κόλμπι δήλωσε ότι η επανεξέταση επικεντρώνεται στην επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων του διοικητή της STRATCOM, των εξουσιών και των κατευθυντήριων οδηγιών του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και των οδηγιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Πεντάγωνο.

Τα σημερινά πυρηνικά όπλα χαμηλής ισχύος περιλαμβάνουν την κεφαλή W76-2, ισχύος 8 κιλοτόνων, που έχει αναπτυχθεί σε πυραύλους Trident II οι οποίοι εκτοξεύονται από υποβρύχια, καθώς και την B61-12, μια ρυθμιζόμενης ισχύος βόμβα βαρύτητας που μπορεί να μεταφερθεί από βομβαρδιστικά B-2 και ειδικά διαμορφωμένα F-35.

Στα συστήματα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών χαμηλής ισχύος περιλαμβάνεται ο νέος αεροεκτοξευόμενος πύραυλος cruise Long-Range Standoff Weapon (LRSO), ο οποίος περνά πλέον στη φάση παραγωγής, καθώς και ο πυρηνικά εξοπλισμένος θαλάσσιας εκτόξευσης πύραυλος cruise SLCM-N, που προβλέπεται να αναπτυχθεί επιχειρησιακά το 2034.

Το Πεντάγωνο επιδιώκει να διευρύνει τις επιλογές χρήσης πυρηνικών όπλων πέρα από τα στρατηγικά πλήγματα κατά αντίπαλων στρατιωτικών στόχων μεγάλης κλίμακας και να διαθέτει επιλογές που θα υποστηρίζουν μια «στρατηγική άρνησης», ενώ παράλληλα θα επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο της κλιμάκωσης μιας σύγκρουσης.

«Και πάλι, δεν το λέω αυτό καθόλου επιπόλαια: θα ήταν μια τιτάνια ιστορική καταστροφή να περάσουμε το πυρηνικό κατώφλι», δήλωσε ο Κόλμπι. «Κανείς δεν αντιμετωπίζει αυτό το ενδεχόμενο παρά μόνο με τη μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα. Όμως, αν συνέβαινε, προκειμένου η χρήση πυρηνικών να είναι αξιόπιστη, ορθολογική και αποτελεσματική απέναντι σε έναν πιθανό αντίπαλο, εκείνος πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα να τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο υφυπουργός δήλωσε ότι αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο είναι το ενδεχόμενο μια περιορισμένη περιφερειακή σύγκρουση να εξελιχθεί σε πυρηνική.

«Αυτό που θα φοβόμουν περισσότερο είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», είπε. «Ένας τοπικός, συμβατικός πόλεμος, στον οποίο θα μπορούσε —ο μη γένοιτο— να υπάρξει τοπική χρήση πυρηνικών όπλων και από εκεί η σύγκρουση να κλιμακωθεί καθώς θα επεκτεινόταν».

«Και πάλι, δεν αφαιρούμε επιλογές από τον πρόεδρο», δήλωσε ο Κόλμπι. «Προσθέτουμε αξιόπιστες επιλογές».

«Με δεδομένα όλα αυτά, πώς προετοιμαζόμαστε αποτελεσματικά για να διεξαγάγουμε έναν πόλεμο, και πάλι, προκειμένου να τον αποφύγουμε και να τηρήσουμε με ορθολογικό τρόπο τις δεσμεύσεις μας απέναντι στις συμμαχίες μας, χωρίς, στην κρίσιμη στιγμή, είτε να οδηγηθούμε σε μια καταστροφή με κόστος δυσανάλογο προς οτιδήποτε πολεμάμε είτε, πιθανότερα, να οδηγήσουμε την πολιτική ηγεσία στο να πει “Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό”, με αποτέλεσμα μια στρατηγική καταστροφή, επειδή όλοι είχαν προετοιμαστεί για κάτι διαφορετικό;», ανέφερε.

Η πυρηνική στρατηγική και οι επιλογές χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκονται υπό μελέτη. Η πολιτική χρήσης θα πρέπει να διατηρεί την αξιόπιστη στρατηγική αμοιβαίας καταστροφής, αλλά παράλληλα να διαθέτει «κάτι που θα συνδέεται σε χαμηλότερο επίπεδο» κλιμάκωσης.

Ο Κόλμπι δήλωσε ότι επί πολλά χρόνια, όταν εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, ανέλυε τη σημασία της προετοιμασίας για έναν «περιορισμένο πόλεμο», ένα ενδεχόμενο που ορισμένοι ειδικοί σε θέματα άμυνας θεωρούσαν απίθανο, λόγω του φόβου ότι «τα πράγματα θα ξεφύγουν από τον έλεγχο και θα έρθει το τέλος του κόσμου».

Σύμφωνα με τον Κόλμπι, το βασικό δίδαγμα από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι η σημασία της στρατηγικής αποτροπής και των μεγάλων όπλων δεύτερου πλήγματος για τη διασφάλιση της αμοιβαίας καταστροφής. Ωστόσο, «χρειαζόμαστε επίσης δυνατότητες, είτε πρόκειται για δυνατότητες θεάτρου επιχειρήσεων είτε για στρατηγικές δυνατότητες».

«Αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε αφορά λιγότερο την εμβέλεια των όπλων και περισσότερο τις ορθολογικά αξιοποιήσιμες, περιορισμένες επιλογές, οι οποίες μας δίνουν πλεονέκτημα και έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν ευνοϊκά την κλιμάκωση, χωρίς να μας οδηγήσουν σε μια αναπόφευκτη σπειροειδή κλιμάκωση», δήλωσε.

Η Κίνα και η Ταϊβάν

Αναφερόμενος στην Κίνα, ο Κόλμπι δήλωσε ότι το Πεκίνο στράφηκε στα πυρηνικά όπλα «επειδή θεωρούσε ότι εμείς είχαμε ασκήσει αρκετά επιθετικά πυρηνικό εκβιασμό εναντίον της, όπως υποστήριζε, σε κάποιο βαθμό κατά τον πόλεμο της Κορέας και κατά τη διάρκεια των κρίσεων στα Στενά της Ταϊβάν τη δεκαετία του 1950».

Η πυρηνική ενίσχυση της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης περισσότερων από 300 νέων σιλό για διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στο δυτικό τμήμα της χώρας, έχει χαρακτηριστεί από Αμερικανούς στρατιωτικούς ηγέτες ως «ιλιγγιώδης» και πρωτοφανής μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο Κόλμπι απέρριψε τους κινεζικούς ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Ασία, επισημαίνοντας τα ισχυρά αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

«Επομένως, θα είμαστε εκεί, αλλά θα έχουμε μια στρατηγική και μια διάταξη δυνάμεων που θα συνδέονται ορθολογικά με αυτά τα συμφέροντα», δήλωσε.

Το Πεντάγωνο αναπτύσσει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «στρατηγική άρνησης», η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος και στην αποτροπή της ανάδειξης μιας «ηγεμονικής» δύναμης, έμμεση αναφορά στην Κίνα.

Η στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας είναι ιστορικών διαστάσεων, δήλωσε, ενώ τα κινεζικά σχέδια για επίθεση στην Ταϊβάν αποτελούν «ένα πολύ, πολύ δύσκολο στρατιωτικό πρόβλημα», το οποίο «θα μας επηρέαζε άμεσα».

Η αμερικανική στρατιωτική ισχύς, και ιδιαίτερα τα υποβρύχια, εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα έναντι μιας τέτοιας επίθεσης.

«Κοιτάξτε, για παράδειγμα, τον στόλο των υποβρυχίων μας. Είναι ο καλύτερος στον κόσμο και δεν το λέω επιπόλαια. Είναι απολύτως καταστροφικός και αυτό είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας», δήλωσε.

«Και αν κινηθείτε στον θαλάσσιο τομέα, θα αντιμετωπίσετε τον στόλο των υποβρυχίων μας και αυτό θα είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνο. Το ίδιο ισχύει και για την Πολεμική Αεροπορία μας. Προφανώς, αν αντιμετωπίσετε τη δύναμη των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων μας, αλλά και τις δυνατότητες των βομβαρδιστικών μας και τις δυνατότητες πέμπτης γενιάς», πρόσθεσε.

Η αποτροπή μιας κινεζικής στρατιωτικής επίθεσης στην Ταϊβάν θα μοιάζει περισσότερο με τη Μάχη της Βρετανίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παρά με την πορεία προς το Βερολίνο το 1945, δήλωσε.

«Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποτρέψουμε οποιονδήποτε από το να διασχίσει μια θαλάσσια περιοχή και να διατηρήσει επιχειρήσεις απέναντι σε αποφασισμένη αντίσταση. Αυτός είναι ένας πολύ πρακτικός στόχος», ανέφερε.

Το Πεντάγωνο εφαρμόζει επίσης διευρυμένη αποτροπή για χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, καθώς και προς υποστήριξη των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Ο Κόλμπι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιτίθενται στην «φιλική διάδοση» των πυρηνικών όπλων, δηλαδή στην απόκτηση δικών τους πυρηνικών όπλων από συμμάχους και εταίρους.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, Σίντζιρο Κοϊζούμι, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ιαπωνία «δεν μπορεί να αποφύγει» τη συζήτηση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, εξαιτίας ενός επιδεινούμενου περιβάλλοντος ασφαλείας που χαρακτηρίζεται από πυρηνικές απειλές από την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί επίσης να επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών με την Κίνα και τη Ρωσία. Οι συνομιλίες με τη Μόσχα κατέρρευσαν λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ η Κίνα εξακολουθεί να απορρίπτει τις αμερικανικές εκκλήσεις για συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τα πυρηνικά όπλα.

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