Επιστήμονας του Πενταγώνου: «Έχω δει τα στοιχεία» για τα κρυμμένα πτωμάτων τεσσάρων εξωγήινων

Snapshot Ο Δρ Έρικ Ντέιβις ισχυρίζεται ότι έχει δει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πτωμάτων τεσσάρων διαφορετικών εξωγήινων φυλών που κρύβονται από τις ΗΠΑ σε απόρρητες εγκαταστάσεις.

Οι εξωγήινες φυλές που περιγράφει είναι οι «Γκρίζοι», οι «Νόρντικ», μια φυλή εντομοειδών και οι «Ρεπτιλιανοί».

Ο Ντέιβις ζητά από τον Πρόεδρο Τραμπ να του χορηγήσει ασυλία για να αποκαλύψει τις πληροφορίες χωρίς κίνδυνο δίωξης.

Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος αρνούνται επίσημα την ύπαρξη φυσικών αποδείξεων για εξωγήινη ζωή, παρά τις αποκαλύψεις αρχειακού υλικού για UFO.

Ο Ντέιβις και άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, όπως φωτογραφίες και βίντεο, που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Snapshot powered by AI

Ένας επιστήμονας που εργάστηκε για δεκαετίες στο πρόγραμμα UFO του Πενταγώνου ισχυρίζεται ότι έχει δει αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ κρύβουν τα πτώματα τεσσάρων διαφορετικών εξωγήινων φυλών που συνετρίβησαν στη Γη.

Ο Δρ Έρικ Ντέιβις, αστροφυσικός με ειδίκευση στην προηγμένη αεροδιαστημική πρόωση, ισχυρίζεται ότι έχει δει προσωπικά απόρρητες φωτογραφίες και αρχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, τα οποία φέρεται να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής που βρέθηκε σε συντρίμμια UFO.

Αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά είδη, τα οποία οι ΗΠΑ έχουν πλέον αποθηκεύσει σε άκρως απόρρητες εγκαταστάσεις· ωστόσο, ο Ντέιβις σημείωσε ότι οι τοποθεσίες όπου βρίσκονται τα πτώματα άλλαξαν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα.

Ο Ντέιβις ανέφερε συγκεκριμένα εξωγήινες φυλές γνωστές ως οι «Γκρίζοι», οι «Νόρντικ», που μοιάζουν με εξαιρετικά ψηλούς Σκανδιναβούς με ξανθά μαλλιά και τα πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά από όλες τις υποτιθέμενες εξωγήινες φυλές, μια φυλή εντομοειδών που θυμίζουν ακρίδες ανθρώπινου μεγέθους, καθώς και ένα είδος που ονομάζεται «Ρεπτιλιανοί», λόγω της ανθρωποειδούς εμφάνισής τους που μοιάζει με σαύρα.

«Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα είδη, από όσα γνωρίζουμε. Έχω δει τα αποδεικτικά στοιχεία, έχω δει τα αρχεία», δήλωσε ο Ντέιβις στην εκπομπή «Katie Pavlich Tonight» του NewsNation.

FOUR SPECIES OF ALIENS?



Cohere Technology Group Chief Scientist Dr. Eric Davis says there's "a minimum of four" species of alien that he knows of - and he joined Katie to describe them all 👀 pic.twitter.com/zGfOAu4sYb — Katie Pavlich Tonight (@KatiePavlichNN) August 18, 2026

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Ντέιβις και τη συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση αρχείων που ήταν προηγουμένως απόρρητα και σχετίζονται με τα UFO, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και ο στρατός επιμένουν ότι δεν έχει ανακαλυφθεί ποτέ καμία φυσική απόδειξη για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Ο Ντέιβις, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ανήκει πλέον «στο εσωτερικό του Υπουργείου Άμυνας», είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος ούτε με τον ρυθμό εργασίας της ομάδας του Πενταγώνου που ασχολείται με τα έγγραφα για τα UFO, ούτε με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί στις πέντε πρώτες παρτίδες, η δημοσιοποίηση των οποίων ξεκίνησε τον Μάιο.

Ο Ντέιβις πρόσθεσε ότι υπάρχουν περισσότερες εικόνες και βίντεο που μπορούν να δημοσιοποιηθούν και τα οποία παρέχουν αποδείξεις για γνήσιες συναντήσεις με ΑΤΙΑ, τα οποία επίσης «δεν περιέχουν επιβλαβείς πληροφορίες» που θα αποκάλυπταν τα μυστικά του τρόπου με τον οποίο οι ΗΠΑ συλλέγουν τις πληροφορίες τους.

Όσον αφορά αυτά που έχει δει και γνωρίζει ο αστροφυσικός, ο Ντέιβις ζήτησε δημοσίως από τον Πρόεδρο Τραμπ να του χορηγήσει ασυλία, ώστε να μπορέσει να αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με αυτές τις εξωγήινες φυλές χωρίς να φοβάται τη δίωξη για αποκάλυψη απόρρητων κυβερνητικών μυστικών.

Ο Δρ Ντέιβις, που σήμερα είναι μέλος του Disclosure Foundation, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επικεντρώνεται στην προώθηση της δημόσιας αποκάλυψης των UFO, εργάστηκε παλαιότερα ως σύμβουλος για το πρόγραμμα UFO του Πενταγώνου από το 2007. Είχε ήδη μιλήσει για συντριμμένα εξωγήινα σκάφη και εξωγήινους που ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο πέρυσι. Οι ισχυρισμοί του Ντέιβις, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί ή δημοσιοποιηθεί από το Πεντάγωνο, έχουν υποστηριχθεί από τον συνάδελφό του ερευνητή UFO και πρώην επιστήμονα της CIA, Δρ Χαλ Πούτοφ.

Ο Πούτοφ έχει δηλώσει δημοσίως ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε στην κατοχή της τουλάχιστον δέκα διαστημικά σκάφη που είχαν συντριβεί ή είχαν εγκαταλειφθεί στη Γη τα τελευταία 80 χρόνια.Ο Ντέιβις ισχυρίστηκε επίσης ότι μίλησε με τον διοικητή της αεροπορικής βάσης Ράιτ-Πάτερσον στο Οχάιο, ο οποίος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι τα συντρίμμια από το περιστατικό με το UFO στο Ρόσγουελ το 1947 μεταφέρθηκαν στη βάση λίγο μετά τη συντριβή.