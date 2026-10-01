Αφυπηρετεί από το διπλωματικό σώμα η Ελένη Σουρανή έπειτα από 42 χρόνια διπλωματικής υπηρεσίας

Snapshot Η Ελένη Σουρανή αφυπηρέτησε μετά από 42 χρόνια υπηρεσίας στο υπουργείο Εξωτερικών, ολοκληρώνοντας την καριέρα της ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στη Ρώμη.

Διατέλεσε σε σημαντικές διπλωματικές θέσεις σε χώρες όπως Ζιμπάμπουε, Καναδά, Αρμενία, Παλαιστίνη, Ισραήλ, Αυστρία, Δανία και Αλβανία, καθώς και στο γραφείο του πρωθυπουργού.

Ξεχώρισε για τη διαχείριση κρίσεων, όπως αυτή με το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις το 2020 και την ελληνοαλβανική κρίση μετά τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα το 2018.

Είναι απόφοιτος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλά αγγλικά και γαλλικά, και χαρακτηρίζεται για τη βαθιά γνώση των ελληνοτουρκικών θεμάτων και την ικανότητα προσαρμογής των διπλωματικών της μεθόδων.

Η Ελένη Σουρανή είναι η σύζυγος του επίσης διπλωμάτη Παναγιώτη Ζωγράφου και έχουν έναν γιο. Snapshot powered by AI

Μια διαδρομή στο υπουργείο Εξωτερικών που ξεκίνησε από την Χαράρε της Ζιμπάμπουε και ολοκληρώθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας έκλεισε για την Ελένη Σουρανή.

Η «κυρία Ελένη» όπως την αποκαλούσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, είναι πρόσωπο με σταθερές απόψεις, βαθιά γνώση των ελληνοτουρκικών θεμάτων και της πολυπλοκότητας της εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, στη μεγάλη καριέρα της επέδειξε την ικανότητα να μεταλλάσσει τον τρόπο με τον οποίο επεδίωκε την ικανοποίηση των ελληνικών θέσεων στα ζητήματα που χειριζόταν.

Από τη Χαράρε βρέθηκε στο Βανκούβερ του Καναδά και από εκεί στην Αρμενία, τη Ραμάλα στην Παλαιστίνη, τη Γάζα, τη Βηθλεέμ και την Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ, τη Βιέννη ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στον ΟΑΣΕ, αλλά και τη Δανία και την Αλβανία σε πολύ κρίσιμες περιόδους. Υπηρέτησε επίσης στο διπλωματικό γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τρία χρόνια, ενώ η πολυετής καριέρα της ολοκληρώθηκε ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στην Ρώμη.

Το βίντεο με το οποίο η πρεσβεία στη Ρώμη αποχαιρέτησε την Ελένη Σουρανή:

Η Ελένη Σουρανή έγινε γνωστή για τους επιτυχείς χειρισμούς της και τις εισηγήσεις της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περίοδο της κρίσης με το Ορούτς Ρέις στο Καστελλόριζο, το 2020, όταν η δραστηριότητα του τουρκικού ερευνητικού πλοίου αποτέλεσε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ήταν επίσης εκείνη που διαχειρίστηκε την ελληνοαλβανική κρίση μετά τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα από την αλβανική αστυνομία, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου του 2018.

Άνθρωποι που γνωρίζουν σημειώνουν ότι γνωρίζει τη γαλλική γλώσσα, όχι μόνο όπως χρησιμοποιείται από τους διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο ως η βασική φόρμα επικοινωνίας, αλλά και με τη μεταφορική έννοια. Και δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ειδικά στην κρίση μετά τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα, στις συνομιλίες της με κορυφαία στελέχη της αλβανικής κυβέρνησης του Έντι Ράμα είχε χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτή την «ντοπιολαλιά» που σε σπάνιες περιπτώσεις μετέρχονται ακόμη και οι διπλωμάτες που θα μπορούσαν να δουν το όνομά τους δίπλα στον χαρακτηρισμό stateswoman.

Η Ελένη Σουρανή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Φεβρουαρίου 1960 και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλά αγγλικά και γαλλικά και μπήκε στη διπλωματική υπηρεσία το 1984. Σύζυγός της είναι ο επίσης κορυφαίος διπλωμάτης Παναγιώτης Ζωγράφος και μαζί έχουν έναν γιο.

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