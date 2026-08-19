Καβάλα: Κατέρρευσε μπαλκόνι - Παραλίγο γλίτωσε οδηγός με μηχανάκι

Snapshot Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού παλιού κτιρίου στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στην Καβάλα, με αποτέλεσμα να πέσουν βαριά υλικά στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός μηχανής που περνούσε εκείνη τη στιγμή γλίτωσε χωρίς τραυματισμό.

Το δάπεδο του μπαλκονιού υποχώρησε πλήρως, αφήνοντας μόνο τα μεταλλικά στοιχεία να κρέμονται επικίνδυνα.

Απαιτείται άμεση απομάκρυνση του σιδερένιου μπαλκονιού που κρέμεται μετά την πτώση του τσιμέντου για λόγους ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Στο παρά πέντε αποφεύχθησαν τα χειρότερα το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στην Καβάλα, όταν τμήμα μπαλκονιού από παλιό κτίριο αποκολλήθηκε και έπεσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, την ώρα της κατάρρευσης περνούσε από το σημείο ένα μηχανάκι, ο οδηγός του οποίου γλίτωσε από καθαρή τύχη χωρίς να τραυματιστεί.

Η επικινδυνότητα του περιστατικού εντείνεται από το γεγονός ότι ακριβώς κάτω από το κτίριο σταθμεύουν καθημερινά οχήματα τουριστών, λόγω των πολλών καταλυμάτων Airbnb που λειτουργούν στη γύρω περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρωί της ίδιας ημέρας υπήρχε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στο σημείο, το οποίο ευτυχώς είχε προλάβει να φύγει πριν αποκολληθεί το μπαλκόνι.

Βαριά υλικά (τούβλα, τσιμέντα) διασκορπίστηκαν στη μέση του δρόμου. Παρά την ύπαρξη προστατευτικού στεγάστρου στο ισόγειο, η φθορά στο κτίριο ήταν τέτοια που ολόκληρο το δάπεδο του μπαλκονιού υποχώρησε, αφήνοντας πλέον να κρέμονται επικίνδυνα στον αέρα μόνο τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής. Στο μεταξύ επικίνδυνο αν δεν απομακρυνθεί άμεσα είναι και το μπαλκόνι από σίδερο που κρέμεται μετά την πτώση του τσιμέντου.

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