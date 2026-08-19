Αλβανία: Ο καβγάς που κατέληξε σε δολοφονία – Η κινηματογραφική σύλληψη του 29χρονου στο πορτμπαγκάζ

Snapshot Ο 21χρονος Πορτογάλος τουρίστας Luis Miguel Varela Mendes δολοφονήθηκε μετά από καβγά σε τουριστικό θέρετρο στην Αλβανία, όπου φέρεται να επιτέθηκε σε αυτόν με μαχαίρι ο 29χρονος Sokrat Vata.

Ο βασικός ύποπτος συνελήφθη κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, ενώ δύο Τούρκοι που τον μετέφεραν κρατούνται για διερεύνηση του ρόλου τους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αστυνομικός που εργαζόταν ως security και εξετάζεται αν βοήθησε τον Vata να διαφύγει μετά τη δολοφονία.

Συνολικά έχουν γίνει 12 συλλήψεις και αναζητείται ο καταζητούμενος Bekim Bulica, ο φερόμενος «κρυφός» ιδιοκτήτης του συγκροτήματος «Principotes».

Η έρευνα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό όλων των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή, τη σειρά των γεγονότων και τη συμπεριφορά του προσωπικού ασφαλείας του καταστήματος. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την Αλβανία για τη δολοφονία του νεαρού Πορτογάλου τουρίστα Luis Miguel Varela Mendes στο Εξαμίλι της Αλβανίας, τα ξημερώματα της Τρίτης (18/08), με τις Αρχές να διευρύνουν την έρευνα γύρω από τη φονική συμπλοκή, τον ρόλο εργαζομένων του resort και την προσπάθεια διαφυγής του βασικού υπόπτου.

Ο 21χρονος βρισκόταν στο τουριστικό θέρετρο κοντά στους Αγίους Σαράντα, μαζί με παρέα του, όταν ξέσπασε καβγάς στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος «Principotes», σύμφωνα με τα νεότερα αλβανικά και πορτογαλικά δημοσιεύματα.

Μαρτυρίες που εξετάζονται από τις Αρχές, συνδέουν την αρχική αντιπαράθεση με ένα επεισόδιο που αφορούσε μία γυναίκα.

Ο νεαρός Πορτογάλος φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει για να σταματήσει τον καβγά. Η κατάσταση, ωστόσο, κλιμακώθηκε και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, εργαζόμενοι του καταστήματος φέρονται να τον χτύπησαν. Η συμπλοκή συνεχίστηκε στους εξωτερικούς χώρους, όπου ο 29χρονος Sokrat Vata φέρεται να επιτέθηκε στον Varela με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Το Top Channel μεταδίδει ότι ο νεαρός τραυματίστηκε αρχικά μέσα στις εγκαταστάσεις του «Principotes» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε έξω, ενώ το σώμα του παρέμεινε στο σημείο για σημαντικό χρονικό διάστημα πριν ενημερωθούν οι Αρχές. Οι ακριβείς συνθήκες και ο χρόνος θανάτου αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Η διαφυγή και το πορτμπαγκάζ

Ο βασικός ύποπτος, ο 29χρονος Sokrat Vata, δεν έμεινε στο σημείο. Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού του και τελικά συνελήφθη στην περιοχή Λεβάν, κοντά στο Φιέρι, αρκετά μακριά από το Εξαμίλι.

Η σύλληψη έχει ήδη προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο Vata βρέθηκε κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου.

Βίντεο δείχνει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να σταματούν το αυτοκίνητο και να αναγκάζουν τον ύποπτο να βγει από τον χώρο αποσκευών. Οι αστυνομικοί ακούγονται να του λένε να βγει έξω, ενώ στο ίδιο βίντεο καταγράφεται και η σύλληψη των δύο Τούρκων που επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Οι δύο Τούρκοι υπήκοοι φέρεται να γνώριζαν τον Vata και σύμφωνα με την εκδοχή που έδωσαν στις Αρχές, τον είχαν γνωρίσει μέσω της εργασίας του ως φύλακα / bodyguard. Υποστηρίζουν ότι τον μετέφεραν επειδή τον γνώριζαν και όχι επειδή συμμετείχαν στη δολοφονία. Οι Αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν τον ρόλο τους.

Στο «μικροσκόπιο» και αστυνομικός

Η έρευνα δεν περιορίζεται στον 29χρονο.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Moisid Matushaj, 24 ετών, αστυνομικός και βοηθός ειδικού στην Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Συνόρων και Μετανάστευσης Αργυροκάστρου.

Σύμφωνα με τα αλβανικά δημοσιεύματα, ο Matushaj εργαζόταν παράλληλα ως φύλακας στην ίδια εταιρεία security με τον Vata. Εξετάζεται αν συμμετείχε στη συμπλοκή και κυρίως εάν βοήθησε τον 29χρονο να απομακρυνθεί μετά τη δολοφονία.

Μία από τις εκδοχές που μεταδίδονται στην Αλβανία αναφέρει ότι ο Vata, ο οποίος είχε τραυματιστεί κατά τη συμπλοκή, ζήτησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ο Matushaj φέρεται αρχικά να τον βοήθησε να απομακρυνθεί, αλλά στη συνέχεια να τον άφησε στον δρόμο και να ενημέρωσε την Αστυνομία. Η εκδοχή αυτή δεν έχει ακόμη κριθεί δικαστικά.

Δώδεκα συλλήψεις και ένας καταζητούμενος ιδιοκτήτης

Η εικόνα της έρευνας διευρύνεται συνεχώς. Αλβανικά μέσα αναφέρουν πλέον 12 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος δράστης και ο αστυνομικός που εργαζόταν ως security.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν κηρύξει καταζητούμενο τον Bekim Bulica, ο οποίος παρουσιάζεται από τα αλβανικά μέσα ως ο πραγματικός ή «κρυφός» ιδιοκτήτης του συγκροτήματος «Principotes». Στα επίσημα έγγραφα ως ιδιοκτήτρια εμφανίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 72χρονη μητέρα του, Kade Bulica.

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον συνολικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή, αλλά και το τι ακολούθησε μετά τη δολοφονία.

Τι γνωρίζουμε για τον Sokrat Vata

Ο 29χρονος παραμένει ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, δεν έχει δώσει πλήρη κατάθεση για την υπόθεση.

Αλβανικά μέσα αναφέρουν επίσης ότι είχε προηγούμενες περιπέτειες με τις Αρχές στο εξωτερικό. Πρωταγωνίστησε σε περιστατικό στη Βρετανία τον Απρίλιο, κατά το οποίο φέρεται να μην σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη. Στο όχημα φέρεται να βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και πλαστές πινακίδες. Πρόκειται για ξεχωριστή υπόθεση και όχι για καταδικασμένο γεγονός που αφορά τη δολοφονία στο Εξαμίλι.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στους ρόλους όλων των εμπλεκομένων και το κρίσιμο ερώτημα για τις αλβανικές Αρχές δεν είναι πλέον μόνο ποιος φέρεται να κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα στον Πορτογάλο τουρίστα.

Η έρευνα προσπαθεί να αποσαφηνίσει ποιοι συμμετείχαν στην αρχική συμπλοκή, ποιοι χτύπησαν τον Varela πριν από τη μαχαιριά, ποιοι γνώριζαν τι είχε συμβεί και ποιοι βοήθησαν τον Vata να διαφύγει.

Παράλληλα, ερευνάται η συμπεριφορά του προσωπικού ασφαλείας του καταστήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από την Αλβανία, οι άνθρωποι που είχαν αναλάβει την ασφάλεια του χώρου, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη συμπλοκή και δεν ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι επόμενες καταθέσεις αναμένεται να φωτίσουν κυρίως το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο «Principotes» πριν από την επίθεση και ποιος ήταν ο ρόλος καθενός από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί.

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