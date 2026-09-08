Καιρός: Νέο κύμα ζέστης τις επόμενες ώρες - Πότε φτάνει η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή

Snapshot Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη και θα αυξηθεί ξανά από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή.

Την Τετάρτη το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Από την Πέμπτη αναμένεται κακοκαιρία στην Ιταλία που θα κινηθεί προς την Ελλάδα.

Την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστεί η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή με βροχές και καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές.

Η διαταραχή θα παραμείνει πάνω από τη χώρα για αρκετές ημέρες, φέρνοντας φθινοπωρινό καιρό με τοπικά έντονες βροχές. Snapshot powered by AI

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα και αύριο, όμως από την Παρασκευή θα επιστρέψει η ζέστη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η χώρα χωρίζεται σε δύο φάσεις αυτή την εβδομάδα, με την αλλαγή του καιρού να προμηνύει την είσοδο σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό από την επόμενη εβδομάδα.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και αύριο Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παράλληλα, αναμένεται η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή που θα φέρει βροχές και καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές της χώρας την επόμενη εβδομάδα.

Την Τετάρτη το απόγευμα θα εκδηλωθεί αστάθεια στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Το μελτέμι θα συνεχιστεί, ενώ από την Πέμπτη οργανώνεται σταδιακά κακοκαιρία στην περιοχή της Ιταλίας, η οποία θα κινηθεί ανατολικά προς τη χώρα μας. Η μεταφορά θερμότερης αέριας μάζας από την Παρασκευή θα αυξήσει τη θερμοκρασία.

Οι πρώτες βροχές φαινόμενα θα εμφανιστούν στο Ιόνιο και σε τμήματα της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, χωρίς όμως να προκαλούν ανησυχία στα πρώτα στάδια. Μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή δεν αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα, ωστόσο η κατάσταση θα γίνει πιο σύνθετη στη συνέχεια.

Η διαταραχή που θα επηρεάσει τη χώρα μας αναμένεται να παραμείνει πάνω από την περιοχή για αρκετές ημέρες, αλληλεπιδρώντας με τη θάλασσα. Αυτό θα επιφέρει φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες με πιο χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές, οι οποίες τοπικά μπορεί να είναι έντονες.

Διαβάστε επίσης