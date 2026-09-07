Το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 66 ετών στην Ελλάδα

Το καλοκαίρι του 2026 ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Ανθή Κουρεντζή

Το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 66 ετών στην Ελλάδα
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  • Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το 6ο θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960, με μέση θερμοκρασία +1°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.
  • Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο 10ος θερμότερος, ο Ιούλιος ο 12ος θερμότερος και ο Αύγουστος ο 3ος θερμότερος από το 1960.
  • Σε 68 από τις 92 ημέρες του καλοκαιριού του 2026 οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.
  • Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο το καλοκαίρι του 2026 ήταν το 2ο ή 3ο θερμότερο από το 1960 με αποκλίσεις άνω των 2°C.
  • Σε καμία περιοχή της Ελλάδας το 2026 δεν ήταν το θερμότερο καλοκαίρι, αλλά σε όλες οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
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Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που αφορούν αριθμητικά δεδομένα επανάλυσης του κλίματος, τα οποία ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr / Ε.Α.Α., το καλοκαίρι του 2026 ήταν το 6ο θερμότερο από το 1960 για την Ελλάδα.

Το καλοκαίρι του 2026 ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο 10ος θερμότερος από το 1960, ενώ ο Ιούλιος ως ο 12ος θερμότερος. O Αύγουστος ήταν ο 3ος θερμότερος από το 1960, στην ίδια θέση με τον Αύγουστο του 2010 με +1.6 °C πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. Συνολικά, για τις 92 ημέρες του καλοκαιριού του 2026, οι 68 ήταν πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 για την ίδια εποχή.

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία για το διάστημα του καλοκαιριού (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) από το 1960 μέχρι το 2026 για ολόκληρη την Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 2026 καταγράφεται ως το 6ο θερμότερο, ξεπερνώντας κατά +1°C τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020 (μαύρη διακεκομμένη γραμμή). Είναι πολύ κοντά στο καλοκαίρι του 2023 και 0.56 °C ψυχρότερο από το περσινό καλοκαίρι του 2025. Το θερμότερο καλοκαίρι παραμένει, με μεγάλη διαφορά από το 2ο, το καλοκαίρι του 2024.

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Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η κατάταξη του καλοκαιριού σε κάθε περιοχή της Ελλάδας με βάση τη μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού από το 1960 έως το 2026. Στα νησιά του Ιονίου, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και δυτική Πελοπόννησο, το καλοκαίρι του 2026 ήταν κατά τόπους το 2ο με 3ο θερμότερο από το 1960, με αποκλίσεις που ξεπέρασαν τους 2 °C. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ήταν μεταξύ του 6ου και του 8ου θερμότερου. Αντίθετα, στην ανατολική Ελλάδα, Αιγαίο, Αττική και Κρήτη ήταν λιγότερο θερμό, με αποκλίσεις χαμηλότερες του μισού βαθμού. Σε καμία περιοχή της χώρας το 2026 δεν ήταν το θερμότερο καλοκαίρι της περιόδου, αλλά και πουθενά δεν σημειώθηκε απόκλιση κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

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