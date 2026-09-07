Καιρός - Μαρουσάκης: Με υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την εβδομάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού για μεγάλο μέρος αυτής της εβδομάδας 

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Καιρός - Μαρουσάκης: Με υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την εβδομάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό
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Με υψηλές θερμοκρασίες και καλοκαιρινούς ρυθμούς αναμένεται να κυμανθεί ο καιρός και την ερχόμενη εβδομάδα, αρχής γενομένης από σήμερα Δευτέρα ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχύονται κατά διαστήματα. Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη η νέα εβδομάδα ξεκινά με παρόμοιο σκηνικό, καθώς οι κύριοι παράγοντες που θα διαμορφώσουν τον καιρό είναι οι αυξομειώσεις της έντασης των μελτεμιών στο Αιγαίο και η μεταφορά θερμών αερίων μαζών, κυρίως προς τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ωστόσο, θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως κατά μήκος της Πίνδου και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι και μεταβλητοί.

Η θαλάσσια αύρα αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία της τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς η ξηρά θερμαίνεται ταχύτερα από τη θάλασσα.

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και η μέγιστη θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα κεντρικά και νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Πότε θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού

Παρότι η ζέστη θα επιμείνει τις επόμενες ημέρες, προς το τέλος της εβδομάδας διαφαίνεται μια μεταβολή του καιρού.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να οργανωθεί κοντά στην Ιταλία την Παρασκευή και στη συνέχεια να κινηθεί προς τα βόρεια Βαλκάνια, αναμένοντας να επηρεάσει τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να έχει αξιόλογες εντάσεις βροχοπτώσεων.

Μέχρι τότε, πάντως, το σκηνικό θα παραμείνει καλοκαιρινό, με υψηλές θερμοκρασίες, έντονη ηλιοφάνεια και ισχυρούς κατά διαστήματα βοριάδες στο Αιγαίο.

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