Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού το δεύτερο 10ημέρο - Έρχεται νέα επιδείνωση

Snapshot Ο καιρός θα παραμείνει βελτιωμένος και θερμός έως την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Μικρή μεταβολή με τοπικές μπόρες αναμένεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Ελλάδας, χωρίς γενικευμένα φαινόμενα.

Από το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου προβλέπεται πιο ουσιαστική επιδείνωση του καιρού, αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν από την Παρασκευή.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή στη βόρεια και δυτική Ελλάδα, ενώ στην ανατολική ηπειρωτική χώρα θα αρχίσει να υποχωρεί προς πιο ήπιες συνθήκες. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένος αναμένεται να παραμείνει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα σε αρκετές περιοχές.

Η πρώτη μικρή μεταβολή αναμένεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, όταν θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά τμήματα της κεντρικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα, πάντως, δεν αναμένεται σε αυτή τη φάση να έχουν γενικευμένο χαρακτήρα.

Πιο ουσιαστική αλλαγή του καιρού διαφαίνεται από το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, με την επιδείνωση να ξεκινά σταδιακά από τη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.

Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι μέτριοι, ενώ στο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάνει κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ.

Από την Παρασκευή, ωστόσο, αναμένεται αλλαγή της κυκλοφορίας στο Ιόνιο, όπου οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους και θα πνέουν μέτριοι έως ισχυροί.

Πού θα παραμείνει υψηλή η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στη βόρεια και κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου το θερμόμετρο θα παραμένει ανεβασμένο.

Αντίθετα, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας μια πρώτη αλλαγή προς πιο ήπιες συνθήκες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο μισό της εβδομάδας και κυρίως στο Σαββατοκύριακο, όταν η μεταβολή από τα βόρεια αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή και να βάλει τέλος στο παρατεταμένο διάστημα βελτιωμένου καιρού.

Η πρόγνωση του καιρού αύριο, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία από 21 έως 34, στην Ήπειρο από 21 έως 37, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 22 έως 34, στις Κυκλάδες από 22 έως 32, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 37 και στην Κρήτη από 21 έως 33.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στις θαλάσσιες περιοχές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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