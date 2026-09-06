Καιρός: Ανοίγει ο «διάδρομος» των καταιγίδων - Η πρόγνωση του ECMWF για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

Snapshot Το επόμενο φθινόπωρο στην Ελλάδα θα χαρακτηρίζεται από παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το ECMWF.

Οι θερμοκρασίες αναμένονται 1 με 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με ήπιες έως ζεστές ημέρες που θα διαρκέσουν έως και τον Νοέμβριο.

Η Μεσόγειος λειτουργεί ως αποθήκη ενέργειας, με αυξημένη υγρασία που ενισχύει την ένταση των καταιγίδων.

Στο μεταίχμιο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα δημιουργηθεί «διάδρομος» καταιγίδων από τον Βόρειο Ατλαντικό προς την Ελλάδα, με ιδιαίτερο κίνδυνο για τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν συνεχή παρακολούθηση των καιρικών εξελίξεων λόγω πιθανών γρήγορων και έντονων αλλαγών. Snapshot powered by AI

Μέτωπο με ένα πρωτόγνωρο φθινόπωρο έντονων αντιθέσεων αναμένεται να βρεθεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετεωρολογικών Μελετών (ECMWF), το σκηνικό του καιρού για τους επόμενους μήνες (Σεπτέμβριο – Νοέμβριο) θα χαρακτηριστεί από δύο πρόσωπα: παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και σημαντικό πλεόνασμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, εξηγώντας ότι η παρατεταμένη ζέστη και οι καταρρακτώδεις βροχές δεν είναι αντιφατικά φαινόμενα, αλλά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος της κλιματικής κρίσης.

Θερμοκρασιακό σαφάρι: Έως και 2°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Οι χάρτες του ECMWF «κοκκινίζουν» ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί σταθερά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κλιματικά δεδομένα της εποχής.

Πρακτικά, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα φέρουν ένα παρατεταμένο, πρωτόγνωρο «γαϊδουροκαλόκαιρο», με ιδιαίτερα ήπιες έως ζεστές ημέρες που θα αρνούνται να παραχωρήσουν τη θέση τους στο παραδοσιακό φθινόπωρο. Η τάση αυτή, μάλιστα, φαίνεται να έχει διάρκεια, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό και τον Νοέμβριο.

Η Μεσόγειος ως «αποθήκη ενέργειας»

Η παραμονή των υψηλών θερμοκρασιών για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στις ελληνικές θάλασσες.

Η επιστημονική ανάλυση προειδοποιεί:7% περισσότερη υγρασία: Για κάθε έναν βαθμό που ανεβαίνει η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, ο αέρας συγκρατεί 7% περισσότερους υδρατμούς.

Το Αιγαίο και το Ιόνιο λειτουργούν πλέον ως τεράστιες δεξαμενές ενέργειας, έτοιμες να «τροφοδοτήσουν» κάθε ερχόμενη κακοκαιρία.

Ανοίγει ο «διάδρομος» των καταιγίδων – Στο στόχαστρο η Δυτική Ελλάδα

Η μεγάλη ανατροπή του καιρού προσδιορίζεται χρονικά για το μεταίχμιο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Οι χάρτες ατμοσφαιρικής πίεσης αποκαλύπτουν τη δημιουργία ενός «ανοιχτού καναλιού» (αρνητικής ανωμαλίας) που ξεκινά από τον Βόρειο Ατλαντικό και καταλήγει στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.Μέσα από αυτόν τον διάδρομο, οι πρώτες οργανωμένες φθινοπωρινές κακοκαιρίες και ψυχρές αέριες μάζες θα κατηφορίσουν προς την περιοχή μας.

Όταν αυτές οι ψυχρές μάζες συναντήσουν τα υπερθερμασμένα νερά των θαλασσών μας, η αντίδραση του κλίματος αναμένεται βίαιη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου και τα νότια θαλάσσια τμήματα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κινδύνου για εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων και ισχυρών καταιγίδων.

Οι μετεωρολόγοι συστήνουν συνεχή παρακολούθηση των καθημερινών ενημερώσεων, καθώς η δυναμική της ατμόσφαιρας ενδέχεται να φέρει γρήγορες αλλαγές στη συχνότητα και την ένταση των φαινομένων.

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