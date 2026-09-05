El Niño: Αλλάζει πλήρως το jet stream - Τα πιθανότερα σενάρια για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Snapshot Ο χειμώνας 2026-2027 ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά από ένα ισχυρό φαινόμενο El Niño, που θα αλλάξει τη θέση του αεροχειμάρρου και τις διαδρομές των ατμοσφαιρικών διαταραχών.

Στην Ευρώπη αναμένονται λιγότερες χιονοπτώσεις στα πεδινά λόγω κυριαρχίας δυτικών ή νοτιοδυτικών ανέμων με ήπιες θερμοκρασίες και συχνές βροχοπτώσεις.

Παρά τον θερμότερο μέσο χειμώνα, δεν αποκλείονται έντονες και σύντομες ψυχρές εισβολές με ισχυρές χιονοπτώσεις και ακραία φαινόμενα.

Για την Ελλάδα, ο χειμώνας μπορεί να είναι ήπιος και υγρός με περιορισμένες χιονοπτώσεις στα πεδινά, αλλά μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί να φέρουν ισχυρές ψυχρές εισβολές και χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Οι τελικές καιρικές συνθήκες θα εξαρτηθούν από τη θέση του υποτροπικού αντικυκλώνα, τη δραστηριότητα των βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο και την πορεία ψυχρών αερίων μαζών, με αβεβαιότητα για ακριβείς προβλέψεις μέχρι την έναρξη του χειμώνα. Snapshot powered by AI

Ο χειμώνας του 2026-2027 θα μπορούσε να επηρεαστεί και να διαφοροποιηθεί σημαντικά από την εξέλιξη ενός εξαιρετικά ισχυρού φαινομένου El Niño. Η θερμική αυτή ανωμαλία στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι πιθανό να μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, αλλάζοντας τη συνήθη θέση του αεροχειμάρρου (jet stream) και, κατά συνέπεια, εκτρέποντας τις βασικές διαδρομές των μεγάλων ατμοσφαιρικών διαταραχών.

Οι τελευταίες μακροπρόθεσμες προγνώσεις αρχίζουν να παρουσιάζουν αρκετά διαφορετικές, ακόμη και αντικρουόμενες, εικόνες για τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία τους. Οι συγκεκριμένοι χάρτες πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως πιθανές τάσεις και όχι ως βέβαιες προγνώσεις. Δεν έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια ώστε να προβλέψουν τι ακριβώς θα συμβεί σε μία συγκεκριμένη πόλη ή εάν και πότε θα εκδηλωθεί ένα μεμονωμένο επεισόδιο χιονόπτωσης.

Πώς το El Niño αλλάζει τον αεροχείμαρρο

Όταν το El Niño εκδηλώνεται με μεγάλη ένταση, μία από τις σημαντικότερες επιδράσεις του στην ατμόσφαιρα είναι η ενίσχυση και σταθεροποίηση του υποτροπικού αεροχειμάρρου.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αλλάξει σημαντικά την πορεία των βαρομετρικών συστημάτων και να καθορίσει ποιες περιοχές θα δέχονται συχνότερα υγρές και ψυχρές αέριες μάζες και ποιες θα βρίσκονται υπό την επίδραση ηπιότερων ατμοσφαιρικών ροών.

Για την ευρωπαϊκή ήπειρο, το συνολικό σενάριο που διαμορφώνεται εμφανίζεται μάλλον δυσμενές για εκτεταμένες χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα στις πεδινές περιοχές και στα χαμηλά και μεσαία υψόμετρα.

Ο βασικός παράγοντας είναι η επικράτηση ενός μοτίβου με δυτικούς ή νοτιοδυτικούς ανέμους. Πρόκειται για αέριες μάζες κυρίως ατλαντικής προέλευσης, οι οποίες μεταφέρουν αρκετή υγρασία αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία ενισχύεται από βαθιά βαρομετρικά χαμηλά στον Βόρειο Ατλαντικό, η κίνηση των οποίων ευνοεί παράλληλα την ανάπτυξη ισχυρών υποτροπικών αντικυκλωνικών εξάρσεων προς τη Μεσόγειο και τις νοτιότερες περιοχές της Ευρώπης.

Έτσι, μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με συχνά βαρομετρικά συστήματα και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες όμως στις περισσότερες περιπτώσεις θα μεταφράζονται σε βροχή στα πεδινά και χιόνι μόνο στα πολύ υψηλά υψόμετρα.

Οι περιοχές που θα μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτή την τάση είναι κυρίως οι Άλπεις, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα υψόμετρα, η Σκανδιναβική χερσόνησος και τμήματα της βορειοανατολικής Ευρώπης. Εκεί οι συνθήκες θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις χιονοπτώσεις κοντά στα κλιματικά φυσιολογικά επίπεδα ή ακόμη και υψηλότερα από αυτά.

Αντίθετα, μεγάλο μέρος της Δυτικής, Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν χειμώνα με αισθητά λιγότερα χιόνια σε σχέση με τους ιστορικούς μέσους όρους.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν ψυχρές εισβολές

Ένας χειμώνας με θερμοκρασίες συνολικά υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση τις απότομες και ισχυρές ψυχρές εισβολές.

Αντίθετα, ακόμη και μέσα σε έναν κατά βάση ήπιο χειμώνα, είναι δυνατόν να υπάρξουν σύντομα επεισόδια κατά τα οποία πολύ ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, προκαλώντας έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρούς παγετούς ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα σε λίγες ημέρες.

Με άλλα λόγια, ένας θερμότερος χειμώνας ως προς τον μέσο όρο δεν σημαίνει απαραίτητα έναν χειμώνα χωρίς χιόνια. Θα μπορούσε να σημαίνει λιγότερα αλλά πιο σύντομα και έντονα επεισόδια.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη του χειμώνα 2026-2027 θα εξαρτηθεί από την ακριβή θέση και συμπεριφορά του υποτροπικού αντικυκλώνα, τη δραστηριότητα των βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο και, κυρίως, από το κατά πόσο ψυχρές αρκτικές ή ηπειρωτικές αέριες μάζες θα καταφέρουν να κινηθούν προς την περιοχή μας.

Εάν επικρατήσει για μεγάλα διαστήματα η δυτική ή νοτιοδυτική κυκλοφορία, η Ελλάδα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν σχετικά ήπιο και υγρό χειμώνα, με αρκετές βροχές και καταιγίδες, αλλά με περιορισμένες χιονοπτώσεις στα πεδινά.

Σε ένα τέτοιο μοτίβο, τα χιόνια θα ευνοούνται κυρίως στα ορεινά και υψηλότερα υψόμετρα, ενώ στις πεδινές και παράκτιες περιοχές θα κυριαρχούν οι βροχές.

Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωγραφική θέση. Μία μετατόπιση του αντικυκλώνα ή μία αλλαγή στην πορεία των βαρομετρικών χαμηλών θα μπορούσε να επιτρέψει την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια ή τα βορειοανατολικά.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ακόμη και ένας συνολικά θερμότερος χειμώνας θα μπορούσε να περιλαμβάνει ισχυρές ψυχρές εισβολές και αξιόλογες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ιδιαίτερα σημαντικό θα είναι το εάν οι ψυχρές αέριες μάζες θα συνδυαστούν με οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά στη Μεσόγειο. Τότε μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για έντονα χιονοκαιρικά επεισόδια, με μεγαλύτερη πιθανότητα στις ανατολικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Επομένως, το πιθανότερο σενάριο που προκύπτει από αυτή την τάση δεν είναι απαραίτητα ένας «άχιονος» χειμώνας για την Ελλάδα. Περισσότερο παραπέμπει σε έναν χειμώνα όπου η γενική θερμοκρασιακή εικόνα μπορεί να είναι ήπια, αλλά δεν αποκλείονται σύντομες και ιδιαίτερα δυνατές ψυχρές εισβολές.

Το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον υποτροπικό αντικυκλώνα, τη δραστηριότητα των χαμηλών στη Μεσόγειο και την ικανότητα των ψυχρών αρκτικών ή ηπειρωτικών αερίων μαζών να ξεπεράσουν τα ορεινά εμπόδια και να εισέλθουν στην κεντρική Μεσόγειο.

Σε κάθε περίπτωση, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις δεν μπορούν από τώρα να προβλέψουν συγκεκριμένες χιονοπτώσεις ή τον καιρό μιας συγκεκριμένης περιοχής. Ο χειμώνας 2026-2027 θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει όσο πλησιάζουμε στην έναρξή του.

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