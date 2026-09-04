El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

Snapshot Το φαινόμενο El Niño αναμένεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 1.000 ετών, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως.

Η βρετανική κυβέρνηση προτρέπει τους πολίτες να προμηθευτούν τρόφιμα και νερό για να αντιμετωπίσουν πιθανές διακοπές ρεύματος και υδροδότησης.

Οι επιπτώσεις του El Niño περιλαμβάνουν πυρκαγιές, πλημμύρες και επισιτιστική κρίση, με σοβαρές συνέπειες κυρίως στην Ασία και άλλες περιοχές.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για την αύξηση της έντασης του φαινομένου λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και καλεί σε άμεση δράση για το κλίμα.

Στη Βρετανία σχεδιάζονται μέτρα προσαρμογής, όπως νέοι ταμιευτήρες νερού και αλλαγές στην γεωργία, για αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Snapshot powered by AI

Οι Βρετανοί καλούνται να έχουν στα σπίτια τους επαρκείς ποσότητες τροφίμων και νερού, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν για αρκετές ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, καθώς ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι το φαινόμενο El Niño «γίνεται ολοένα ισχυρότερο μπροστά στα μάτια μας», εντείνοντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι μετεωρολόγοι προετοιμάζονται για το ισχυρότερο El Niño των τελευταίων 1.000 ετών, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει πυρκαγιές και πλημμύρες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, ενώ για τη Βρετανία αυξάνεται ο κίνδυνος ενός ιδιαίτερα βροχερού και θυελλώδους χειμώνα.

Καθώς η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για την προετοιμασία τους απέναντι σε εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η υπουργός Περιβάλλοντος Άντζελα Ιγκλ δήλωσε στον Guardian ότι η πιθανότητα ενός ακραίου χειμώνα καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι τα νοικοκυριά να διαθέτουν βασικά αποθέματα στο σπίτι.

«Πρόκειται να βιώσουμε πιθανότατα το μεγαλύτερο El Niño που έχει καταγραφεί ποτέ και αυτό θα οδηγήσει σε πιο ξηρά καλοκαίρια, πιο βροχερούς χειμώνες και πιο ακραίες καταιγίδες στη χώρα μας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη σοβαρότερες στην Ασία, όπου αναμένονται εκτεταμένες πλημμύρες.

«Πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Αν έχετε στο σπίτι ένα απόθεμα τροφίμων που μπορεί να σας κρατήσει για κάποιο διάστημα, μέχρι να μπορέσουν να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα είστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι αν δεν έχετε τίποτα. Μέρος της προετοιμασίας είναι ακριβώς αυτό: να γίνουμε λίγο πιο ανθεκτικοί», είπε.

Τι είναι το El Niño

Το El Niño είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο κατά το οποίο οι αλλαγές στους ανέμους πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό προκαλούν άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων και μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων θερμότητας στην ατμόσφαιρα.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, δείχνουν ότι η θερμοκρασία των υδάτων στην περιοχή του Ειρηνικού που βρίσκεται στο επίκεντρο του El Niño είναι 2,6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών.

Η τιμή αυτή βρίσκεται ήδη κοντά στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην εποχή των δορυφορικών μετρήσεων, όταν το 2015 η απόκλιση έφτασε τους 3,1 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό ενώ απομένουν ακόμη αρκετοί μήνες μέχρι την κορύφωση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο 14 διαφορετικών κλιματικών μοντέλων, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει σε απόκλιση περίπου 4 βαθμών Κελσίου τον Νοέμβριο.

Ο κλιματικός αναλυτής Zeke Hausfather ανέφερε ότι δεδομένα από μελέτες κοραλλιών, δακτυλίων δέντρων και ιστορικών εγγράφων δείχνουν πως κανένα El Niño κατά την τελευταία χιλιετία δεν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα.

Ως El Niño χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε θετική απόκλιση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από 0,5 βαθμούς Κελσίου.

«Θα σπάσει» το ρεκόρ θερμοκρασίας το 2027

Το συγκεκριμένο El Niño εκτιμάται ότι θα είναι το ισχυρότερο των τελευταίων τουλάχιστον 1.000 ετών και θα προσθέσει ακόμη περισσότερη θερμότητα σε μια ατμόσφαιρα που ήδη θερμαίνεται με ταχύτατους ρυθμούς εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο συνδυασμός των δύο φαινομένων αναμένεται να έχει δραματικές συνέπειες, με το 2027 να εκτιμάται ότι θα μπορούσε να «διαλύσει» το προηγούμενο ρεκόρ και να εξελιχθεί στην θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε:

«Το El Niño γίνεται ολοένα ισχυρότερο μπροστά στα μάτια μας. Η επιστήμη δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και τα νερά αυτά θερμαίνονται.

Ο κόσμος βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η μάχη πλέον δίνεται ανάμεσα στους αυξανόμενους κινδύνους και στη δέσμευσή μας να αναλάβουμε δράση για το κλίμα και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ (WMO), Celeste Saulo, δήλωσε ότι το El Niño μπορεί να προκαλέσει «τεράστιο πλήγμα» σε κοινωνίες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Ήδη βλέπουμε αναστάτωση και καταστροφές από ξηρασίες και πλημμύρες και αναμένουμε αυτές οι επιπτώσεις να ενταθούν καθώς το El Niño ισχυροποιείται», σημείωσε.

Πυρκαγιές, πλημμύρες και επισιτιστική κρίση

Η κλιματική κρίση, που προκαλείται από τη ρύπανση και τη χρήση ορυκτών καυσίμων, έχει ήδη εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και έχει οδηγήσει σε απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Το El Niño αναμένεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με την κλίμακα του φαινομένου να χαρακτηρίζεται «πραγματικά ασύλληπτη» και να συγκρίνεται με ένα φαινόμενο επιπέδου «Godzilla».

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Στην Ινδονησία, το φαινόμενο έχει επιδεινώσει τις δασικές πυρκαγιές, ενώ στην Ινδία έχει συμβάλει στην εξασθένηση των μουσώνων.

Οι συνέπειες αναμένεται να εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον πλανήτη, από αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών στην Αυστραλία έως ισχυρότερες πλημμύρες στη Νότια Αμερική.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ προειδοποίησε τον Αύγουστο ότι το El Niño θα μπορούσε να οδηγήσει περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια την επόμενη χρονιά.

Σε επιφυλακή η Βρετανία

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην προσαρμογή και την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, μετά και το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Τους επόμενους μήνες, το Cabinet Office αναμένεται να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των νοικοκυριών, καλώντας τους πολίτες να προμηθευτούν τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως κονσέρβες, και να λάβουν μέτρα ώστε να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, η Άντζελα Ιγκλ θα επιβλέψει αλλαγές στον αγροτικό τομέα και ένα νέο πρόγραμμα κατασκευής ταμιευτήρων νερού, με στόχο η Βρετανία να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τις ακραίες καιρικές συνθήκες των επόμενων ετών.

Η υπουργός, μιλώντας από το Havant Thicket, όπου κατασκευάζεται ο πρώτος νέος ταμιευτήρας νερού της χώρας από το 1992, παραδέχθηκε ότι η Βρετανία δεν είχε προετοιμαστεί επαρκώς στο παρελθόν για κλιματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και υποστήριξε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει.

«Πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές και αυτό ακριβώς εξυπηρετεί ένα έργο όπως αυτός ο ταμιευτήρας», ανέφερε.

«Το ίδιο ισχύει και για τη μετάβαση στη γεωργία, ώστε να μπορούμε να παράγουμε τρόφιμα με έναν πιο ανθεκτικό και βιώσιμο τρόπο, από περιβαλλοντικής άποψης».

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