El Niño: Το φαινόμενο «Γκοτζίλα» που διαμορφώνεται ενδέχεται να οδηγήσει στην πείνα 50 εκ. ανθρώπους

Snapshot Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που αναπτύσσεται τώρα ως το ισχυρότερο στην σύγχρονη ιστορία και ονομάζεται «Γκοτζίλα», αναμένεται να διαταράξει τις καιρικές συνθήκες παγκοσμίως και να επιδεινώσει την κλιματική κρίση.

Η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη ενισχύει την ένταση των φαινομένων Ελ Νίνιο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και την κλιματική μεταβλητότητα.

Η μεταβλητότητα του φαινομένου Ελ Νίνιο έχει αυξηθεί κατά περίπου 37% τα τελευταία 40 χρόνια σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, με συνέπειες που δεν είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, όπως την οξεία πείνα περίπου 50 εκατομμυρίων ανθρώπων λόγω επιπτώσεων στην παραγωγή τροφίμων.

Η μελέτη τονίζει την ανάγκη μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων και ενίσχυσης των προσαρμοστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εντεινόμενων φαινομένων Ελ Νίνιο. Snapshot powered by AI

Μια σειρά από έντονα κλιματικά φαινόμενα τύπου «Ελ Νίνιο» τις τελευταίες δεκαετίες, όπως το φαινόμενο «Γκότζιλα» που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και αναμένεται να διαταράξει τις καιρικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο, έχουν ενισχυθεί σημαντικά από τη γενικότερη υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας σημαντικής νέας μελέτης.

Όπως αναφέρει ο βρετανικός Guardian, το El Niño είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε δύο έως επτά χρόνια, όταν τα νερά του ανατολικού τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού θερμαίνονται, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση επιπτώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τελευταίο φαινόμενο El Niño που αναπτύσσεται, το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί αργότερα φέτος, προβλέπεται να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία και έχει ανεπίσημα ονομαστεί φαινόμενο «Godzilla».

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το Ελ Νίνιο, το οποίο συνήθως φέρνει μια αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, εντείνει περαιτέρω την επιδεινούμενη κλιματική κρίση, με το επόμενο έτος να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι το θερμότερο που έχει καταγραφεί παγκοσμίως.

Τι αναφέρει η νέα έρευνα

Ωστόσο, η νέα έρευνα απέδειξε ότι ισχύει και το αντίστροφο: η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη κάνει το ίδιο το Ελ Νίνιο πιο έντονο όταν εμφανίζεται.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι το Ελ Νίνιο μπορεί να ενισχύσει την παγκόσμια θέρμανση, αλλά και ότι η παγκόσμια θέρμανση μπορεί να ενισχύσει το Ελ Νίνιο – αυτό είναι που παρατηρούμε», δήλωσε η Τζούλια Κόουλ, ερευνήτρια κλιματικών θεμάτων στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, η οποία ηγήθηκε της νέας μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο Science.

«Παρατηρούμε μια τάση για ισχυρότερα φαινόμενα Ελ Νίνιο και αυτό που βιώνουμε τώρα συνάδει με αυτή την τάση – δεν είναι τυχαίο. Παρατηρούμε μια μεταβολή, όπου το Ελ Νίνιο δεν μοιάζει με αυτό που ήταν πριν από την βιομηχανική εποχή. Αυτό αποτελεί κακή είδηση για τους κλιματικούς κινδύνους και για τους ανθρώπους, ιδίως για όσους πλήττονται σοβαρά, αλλά έχουν συμβάλει ελάχιστα στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής».

Καθώς ο πλανήτης έχει θερμανθεί λόγω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, μια σειρά πρόσφατων «σούπερ» φαινομένων «El Niño» έχει επιταχύνει περαιτέρω αυτή την τάση, με έντονα φαινόμενα να προκαλούν την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ θερμοκρασίας το 1998, στη συνέχεια το 2016 και ακόμη περισσότερο το 2024. Τέτοια ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο έχουν γίνει πολύ πιο συχνά καθώς οι συνολικές παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί, διαπίστωσαν οι επιστήμονες στη νέα έρευνα, η οποία ανέλυσε λεπτομερώς τη σύνθεση μεγάλων αποθέσεων κοραλλιογενών απολιθωμάτων που μοιάζουν με ογκόλιθους και βρέθηκαν στα νησιά Γκαλαπάγκος.

Αυτά τα παλιά κοράλλια, που χρονολογούνται πριν από 1.000 χρόνια, περιέχουν χημικές συνθέσεις που υποδεικνύουν ποια ήταν η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας όταν ήταν ζωντανά. Τα Γκαλαπάγκος, που βρίσκονται ανοιχτά των ακτών του ηπειρωτικού Ισημερινού, βρίσκονται «ακριβώς στην καρδιά της περιοχής του Ελ Νίνιο», ανέφερε η Κόουλ, όπου τα γύρω νερά θερμαίνονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου φαινομένου.

Ακραία η κατάταση τα τελευταία 40 χρόνια

Ενώ τα φαινόμενα Ελ Νίνιο παρέμειναν σχετικά σταθερά για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μακράς περιόδου, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν περίπου την εποχή που ο κόσμος άρχισε να βιομηχανοποιείται μαζικά στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτή η διαδικασία έχει γίνει ακόμη πιο ακραία τα τελευταία 40 χρόνια, με τη μεταβλητότητα του φαινομένου «Ελ Νίνιο» να είναι πλέον περίπου 37% υψηλότερη από ό,τι κατά την προβιομηχανική εποχή.

«Μετά το φαινόμενο “Ελ Νίνιο” του 1982, αρχίζουμε να παρατηρούμε πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα· είναι πολύ πιο ακραία και δεν μοιάζει με τίποτα από τα προηγούμενα 1.000 χρόνια», δήλωσε η Κόουλ, η ομάδα της οποίας κατάφερε να αποκλείσει οποιαδήποτε τυχαία ή φυσική αιτία για αυτή τη μεταβολή. «Αυτό που με εξέπληξε ήταν πόσο σταθερή ήταν αυτή η τάση. Υπάρχει μια τόσο μεγάλη και ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ όσων έχουν συμβεί τα τελευταία 40 χρόνια σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή.»

Η κλιματική κρίση μεταβάλλει σημαντικά την ένταση των φαινομένων Ελ Νίνιο;

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απάντηση ενός από τα πιο προβληματικά ερωτήματα της κλιματολογίας, το οποίο μέχρι τώρα παρέμενε ασαφές: αν η κλιματική κρίση μεταβάλλει σημαντικά την ένταση των φαινομένων Ελ Νίνιο.«Αυτή είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να ενισχύει ήδη τα φαινόμενα Ελ Νίνιο», δήλωσε η Σαμάνθα Στίβενσον-Καρλ, επιστήμονας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα και συν-συγγραφέας της μελέτης. «Αν αυτό ισχύει, τότε πραγματικά μεγάλα φαινόμενα, όπως αυτό που φαίνεται να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στον τροπικό Ειρηνικό, ενδέχεται να γίνουν πιο συχνά στο μέλλον».

Ένα τέτοιο σενάριο αναμένεται να έχει βαθιές επιπτώσεις σε χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν αυξανόμενη συχνότητα καυσώνων, πυρκαγιών και πλημμυρών, οι οποίες επιδεινώνονται από την κλιματική κρίση. Καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχύεται, λόγω της εξασθένησης των αληγών ανέμων που συνήθως ωθούν τη θερμότητα της επιφάνειας προς τον δυτικό Ειρηνικό, τμήματα της Νότιας Αμερικής και του νότιου τμήματος των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν συχνά ισχυρότερες βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Στην Ινδία, εν τω μεταξύ, η περίοδος των μουσώνων συνήθως μειώνεται λόγω του Ελ Νίνιο, ενώ χώρες όπως η Ινδονησία και η Αυστραλία αντιμετωπίζουν ξηρότερες συνθήκες, που προκαλούν ξηρασίες.

Κίνδυνος πείνας

Το τεράστιο φαινόμενο Ελ Νίνιο που εντείνεται αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως σε οξεία πείνα πριν από το τέλος του επόμενου έτους, λόγω των επιπτώσεων στην παραγωγή τροφίμων, όπως διαπίστωσε πρόσφατη πρόβλεψη.

Η συνειδητοποίηση ότι η κλιματική κρίση καθιστά επίσης το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» πιο έντονο θα πρέπει να ωθήσει τις χώρες να εντείνουν τις προσπάθειες προσαρμογής τους εν όψει τέτοιων φαινομένων, όπως η συσσώρευση αποθεμάτων τροφίμων που η Ινδία πραγματοποιεί επί του παρόντος, δήλωσε η Κόουλ.

«Μπορούμε να προετοιμαστούμε και να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε», πρόσθεσε. «Αλλά πρέπει επίσης να εξετάσουμε τη βασική αιτία, που είναι τα ορυκτά καύσιμα που καίνουμε καθημερινά. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τις τεχνολογίες που παράγουν αέρια του θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατόν», είπε.

Ο Άντριου Ντέσλερ, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι η μελέτη αποτελεί «σημαντική επιβεβαίωση» των προβλέψεων των μοντέλων, σύμφωνα με τις οποίες τα φαινόμενα «Ελ Νίνιο» θα ενταθούν λόγω της παγκόσμιας θέρμανσης.«Υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό μέρος των ζημιών από το επερχόμενο φαινόμενο Ελ Νίνιο θα πρέπει να συνδεθεί με την οικονομία μας που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα», είπε. «Τα ευρήματα ενισχύουν την επείγουσα ανάγκη μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν απειλούν το κλίμα».