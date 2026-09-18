Πακιστάν: Βομβιστική επίθεση σε τζαμί στη διάρκεια της προσευχής - 16 νεκροί και 50 τραυματίες

Snapshot Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, σκοτώθηκαν και πάνω από 50 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση σε τζαμί στο Κοχάτ, Πακιστάν.

Η έκρηξη συνέβη κοντά σε αστυνομικά γραφεία και προκλήθηκε από επίθεση αυτοκτονίας, πιθανόν από Αφγανό αυτονομιστή.

Πολλοί από τους τραυματίες ήταν πιστοί που προσεύχονταν στο τζαμί κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Τουλάχιστον δύο ένοπλοι προσπάθησαν να εισέλθουν στον αστυνομικό συγκρότημα και αντάλλαξαν πυροβολισμούς με την αστυνομία.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κοντινά σπίτια και καταστήματα, ενώ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε για τη διαχείριση των τραυματιών. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 16 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, σκοτώθηκαν και περισσότερα από 50 τραυματίστηκαν, όταν μια ισχυρή έκρηξη έπληξε ένα τζαμί κοντά σε κτίριο που στεγάζει αστυνομικά γραφεία στο βορειοδυτικό Πακιστάν την Παρασκευή.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κοχάτ, μια επαρχία που συνορεύει με το Αφγανιστάν. Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ήταν επίθεση αυτοκτονίας Αφγανού αυτονομιστή.

New updates on the Pakistan mosque blast: 11 dead and 30 wounded pic.twitter.com/7ddUQz7YaM — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) September 18, 2026

Αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης, δήλωσε ότι οι περισσότεροι από τους τραυματίες ήταν πιστοί. Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εισροής τραυματιών. Αξιωματούχοι του τομέα της υγείας ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που ενισχύει τους φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με αναφορά του AP, που επικαλείται την τοπική αστυνομία, τουλάχιστον δύο ένοπλοι προσπάθησαν επίσης να εισέλθουν στον αστυνομικό συγκρότημα και αντάλλαξαν πυροβολισμούς με το προσωπικό.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κοντινά σπίτια και καταστήματα.